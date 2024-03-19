Здоровье 19 марта 2024, 17:03 Физиолог Пронина: метронидазол добавляют в сосиски для препятствования размножения опасных бактерий

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Исполняющая обязанности заведующего кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина в беседе с Life прокомментировала сообщение о том, что в российских магазинах нашли сосиски с превышением уровня метронидазола.

По словам эксперта, метронидазол является антибиотиком, который убивает анаэробную микрофлору, в том числе Clostridium botulinum. Его кладут в продукт, чтобы препятствовать размножению опасных бактерий.

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Пронина заверила, что в день можно съедать не более трех штук сосисок с метронидазолом. При этом она добавила, что использовать антибиотик в пищевой промышленности нежелательно.