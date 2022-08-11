Гастроэнтеролог Вялов назвал опасные для поджелудочной железы лекарства

Антибиотики, мочегонные препараты и гормональные контрацептивы могут спровоцировать панкреатит или даже рак поджелудочной железы. Об этом гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал NEWS.ru.

«Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что женщины, которые выбирают предохраняться таблетками, должны соблюдать осторожность, иначе могут возникнуть проблемы.

Также Вялов добавил, что на поджелудочную негативно влияют кишечные инфекции, например сальмонеллез, кампилобактеры, и вирус Эпштейна — Барра.

Диетолог Кристина Плотникова рассказала, что кофе на голодный желудок также может спровоцировать панкреатит и другие заболевания ЖКТ: гастрит, эзофагит и даже язву. Она отметила, что тем, кто пьет кофе натощак регулярно, следует пересмотреть эту привычку.