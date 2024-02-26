Общество 26 февраля 2024, 16:52 Родительская тактика. Как отвлечь ребенка от смартфона и сохранить его психическое здоровье Психолог Кичаев: полный запрет пользования телефоном приведет к детской агрессии

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Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Тем не менее некоторые понимают это слишком буквально и не расстаются с гаджетами ни на секунду. Все это приводит к зависимости и нарушениям психического здоровья. В большей степени этому подвержены дети. К чему может привести тесное общение с технологиями и как оградить ребенка от негативных последствий их использования — в материале «360».

Вред смартфонов в раннем возрасте

Журналисты международного новостного портала Business Insider ознакомились с исследованием от аналитического центра Sapien Labs. В нем приняли участие более 27 тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет. Хотя документ опубликовали еще в прошлом году, пристальное внимание миллениалов он привлек только сейчас.

Участники опроса, которые начали пользоваться смартфонами в детском возрасте, отметили, что сейчас их психическое здоровье намного хуже, чем у тех, кто подружился с устройствами в подростковом возрасте.

Миллениалы, или поколение Y, — люди, родившиеся примерно с 1981 по 1996 год. Поколение, которое встретило новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризуют, прежде всего, глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.

После миллениалов следуют зумеры, или поколение Z, — люди, выросшие на онлайн-играх и постоянном взаимодействии с гаджетами.

Автор статьи Меган Моррис, прочитав исследование, отметила, что опрос ее порадовал, поскольку, будучи миллениалом, она принадлежит к последнему поколению, у которого было сравнительно низкотехнологичное детство.

«В средней школе и в старших классах я пользовалась телефоном-раскладушкой, чтобы напоминать родителям забрать меня с занятий или тренировки. Ограниченный выход в интернет и отсутствие многих бесполезных функций привели к тому, что после школы я общалась со сверстниками в одном единственном мессенджере, мало похожем на современную социальную сеть», — рассказала она.

Согласно результатам, люди, у которых телефон появился в шесть-семь лет, чаще страдают от зависимости, агрессии и чувства вины.

Доля женщин, испытывающих проблемы с психическим здоровьем из-за частого использования телефона с детства, составила 74%. Среди тех, кто получил свой первый гаджет в подростковом возрасте, проблемы заметили 46% опрошенных.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

У мужчин этот показатель ниже: 42% респондентов сообщили о психических проблемах из-за того, что получили свой первый телефон в шесть лет. Среди тех, кто приобрел смартфон в более сознательном возрасте, такая проблема есть всего у 36% опрошенных.

Чем позже, тем лучше?

Зарубежные обозреватели теряются в догадках: насколько действительно вредны смартфоны для детей и могут ли родители дарить ребенку первый гаджет, пока он еще в начальной школе?

По словам автора статьи, люди, которые «больше всех разбираются в технологиях», например американские миллиардеры и основатели крупных корпораций Стив Джобс и Билл Гейтс, воспитывали своих детей в условиях ограниченного использования гаджетов.

«Гейтс не разрешал своим детям брать телефоны, пока им не исполнилось 14 лет», — уточнила Меган Моррис.

Ученики во время перемены в московской школе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Однако убеждение «чем позже, тем лучше» — не всегда здравое со стороны родителей, объяснил «360» социальный психолог Александр Кичаев. По его мнению, при позднем знакомстве с гаджетами ребенок будет отставать в интеллектуальном и культурном развитии от сверстников.

Сейчас смартфоны — это часть реальности и жизни современного человека, напомнил он. Вместо тотального запрета родителям следует ограничивать время, которое ребенок может провести с гаджетом.

Стив Джобс и Билл Гейтс разрешали детям сидеть в телефоне, насколько я знаю, по часу-два в день. Это отличная практика, поскольку подрастающее поколение одновременно приобщается и учится работать с информацией, но в то же время делает это периодами. Александр Кичаев социальный психолог

К такой практике приобщились и российские школы, запретив ученикам пользоваться смартфонами в течение урока.

Итальянские школы, в свою очередь, выбрали более радикальный способ побороть мобильную зависимость. Министр образования Джузеппе Вальдитара предложил полностью запретить смартфоны в учебные часы, даже на переменах.

Переключить внимание

В домашней обстановке и в свободное от школы время полная изоляция ребенка от смартфона не приведет к желаемому результату. Запреты, по словам Кичаева, только подогревают интерес и вызывают у детей защитную агрессию.

«Ребенок начинает ругаться с родителями, мол, „у моих друзей есть, а у меня нет“. Запрет может даже создать комплекс неполноценности. Внимание ребенка следует переключать на другие занятия и активности, например игры или совместное времяпрепровождение», — обратил внимание психолог.

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

Также психолог порекомендовал искать компромисс, если ребенок капризничает и хочет поиграть в телефон. Кичаев предложил поручать детям небольшие бытовые дела. По его мнению, так у ребенка появится мотивация к выполнению родительской просьбы.

Более того, пока ребенок сделает то, о чем его попросили, он перенаправит свою энергию и не будет 24 часа в сутки зависать в гаджетах. Александр Кичаев социальный психолог

Смартфоны и дошкольники

Детям дошкольного возраста также следует ограничивать время использования гаджетов. Час за просмотром мультфильмов на планшете и аккуратное знакомство с технологиями — самый оптимальный вариант, заметил Кичаев.

«Нужно постепенно приучать ребенка к тому, что любой гаджет — это совсем небольшая часть нашей жизни. К 10 годам можно учить его искать различную информацию, но делать это дозированно. В целом родителям необходимо рассказывать детям, что гаджеты — это лишь помощник получения информации и один из способов развлечения», — подытожил психолог.