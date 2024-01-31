31 января 2024, 13:13
Психолог Безгина: раздражительность без телефона указывает на интернет-зависимость
Появление раздражительности и злости в случаях, когда приходится некоторое время обходиться без телефона, указывает на интернет-зависимость. Об этом сообщила психолог Наталья Безгина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, психике зависимого человека необходимо постоянно поглощать стимулы, которые есть в интернете. В первую очередь, стоит обратить внимание на ситуации, когда тело непроизвольно ищет телефон.
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Безгина отметила, что больше всего появлению зависимости подвержены подростки. Их мозг не находился в ситуации, когда доступа к интернету еще не было.
Интернет
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