Общество 10 января 2024, 15:59 Психолог Краснова сообщила, что утерянный контакт родителей с детьми толкает подростков к погружению в гаджеты

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Психолог Алла Краснова объяснила, с чем связана зависимость детей от гаджетов, комментируя случай со смертью подростка в Калужской области, когда мать его лишила планшета. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Как объяснила Краснова, виртуальное пространство, как правило, заменяет ребенку те вещи, которые он недополучает в реальном мире. Детям нужно предоставить все возможности, а также закрывать их потребности в повседневной жизни, чтобы им не хотелось погружаться с головой в телефоны и планшеты.

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«Отмена фантастической вселенной, а вернее, доступа к ней, к сожалению, может стать причиной суицидальных намерений», — сказала эксперт.