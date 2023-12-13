Общество 13 декабря 2023, 19:59 Рейды по наливайкам. Как депутаты обошли мораторий и возмутили МВД Адвокат Скляренко: депутаты вправе устраивать внеплановые проверки «наливаек» Коллаж: РИА «Новости» / Телеканал «360»

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Наливайки, или точки в жилых домах, где продают слабоалкогольные напитки, — острая тема для обсуждения на депутатских собраниях. Одни хотят их полностью запретить, другие — наложить ограничения на продажу, третьи — ввести новые правила и требования. Но иногда самовольность решений и действий народных избранников возмущает правоохранительные органы. По их мнению, решение устраивать рейды по таким заведениям напрямую противоречит закону.

Наливайкам нет житья

В начале декабря нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает право регионам запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках — точках в жилых домах, отпускающих алкоголь, в том числе в ночное время.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас у регионов нет рычагов борьбы с наливайками, которые днем торгуют напитками, а вечером работают как кафе. Поэтому, если региональный закон вступит в силу, разрешение на продажу слабоалкогольных напитков (пиво, медовуха, сидр, пуаре) останется только у ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Вывеска пивного бара на доме в Чите / РИА «Новости»

Сам законопроект внесли в Госдуму 13 ноября. После этого депутаты решили проверить свои доводы о продаже алкоголя в ночное время на практике: устроили общественные рейды на коммерческие организации в жилых домах. О результатах таких «походов» почему-то ставили в известность не местную полицию, а федеральные СМИ.

Володин в середине ноября лично предложил представителям министерств, выступающих против законопроекта о наливайках, поучаствовать в рейдах.

Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в Госдуму. Вячеслав Володин спикер Государственной думы

Реакция главы МВД

Такая самодеятельность возмутила правоохранительные органы. В частности, особое внимание обратили на общественный рейд, в котором участвовал депутат от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев. В середине ноября федеральные СМИ представили сюжет о проверке «лицензированных торговых точек в городе Москве, реализующих алкогольную продукцию в ночное время».

Глава МВД Владимир Колокольцев в среду, 13 декабря, пожаловался в письме председателю Госдумы: за счет рейдов по коммерческим точкам парламентарии создают неверное и ложное впечатление. Привлекая к истории с наливайками СМИ, все выглядит так, будто полиция «длительно бездействует».

Министр напомнил: сейчас на внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует мораторий. Контрольно-надзорная деятельность в сфере торговли не входит в компетенции внутренних органов, подчеркнул Колокольцев.

«В связи с этим прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился глава ведомства к Володину.

Член комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев / РИА «Новости» Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев / РИА «Новости» Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин / РИА «Новости» Член комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев / РИА «Новости» Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев / РИА «Новости»

На страже справедливости?

Депутатские походы на наливайки похожи не на проверки от уполномоченных лиц, а на обычное «качание прав», заявил «360» юрист, адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.

«Никаких самостоятельных прав у депутатов в качестве надзирающего органа нет. Это обычный псевдогражданский контроль, когда народный избранник пиарится, работает на свой имидж, показывая бурную активность», — допустил он.

Полицейские не устраивают внеплановые проверки из-за действующего моратория, подтвердил юрист. Правила и нормы не меняются уже несколько лет, с пандемии коронавируса. Тогда правительство разработало список ограничений, в который вошел запрет на неожиданные проверки любых заведений.

Сотрудники правоохранительных органов во время рейда на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований в одном из заведений общепита в Москве / РИА «Новости»

Почетный адвокат России и автор одноименного Telegram-канала Алексей Скляренко в беседе с «360» подчеркнул: на общественные заведения так или иначе оказывают давление, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

«Бизнес „кричит“ о необоснованности тех или иных правонарушениях, обвинениях, подозрениях, и проверок, на самом деле, очень много. В связи с такими заявлениями, чтобы ослабить контроль со стороны государства, этот мораторий и наложили. Но его ввели только для „контролирующих“ органов — СанЭпидемСтанции, полиции, прокуратуры, МЧС и так далее», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

Юрист Некрасов добавил, что сейчас уполномоченные лица могут прийти в коммерческие точки, только если речь идет о серьезных нарушениях в сфере оказания услуг, реальной угрозе жизни или причинении вреда здоровью.

МВД регулярно проводит рейды в столице, выявляет правонарушителей и организации, где сотрудники работают нелегально. В принципе работа-то ведется, и ведомство в рамках своих полномочий делает то, что должно. А народные избранники, участвуя в проверках заведений, зарываются совершенно не в свою работу. Андрей Некрасов юрист

Однако, адвокат Скляренко допустил, что депутаты могут организовать проверку исполнения того или иного закона, например о защите прав потребителя. На такую деятельность запрет не распространяется.

«На это мораторий не распространяется, депутаты в этом случае действуют в интересах потребителя. Поэтому они могут прийти и проконтролировать исполнение законодательства по жалобе или заявлению конкретного потребителя. А по поводу того, что их „рейды“ формируют негативное отношение к работе правоохранительных органов, полагаю, что это обвинение надуманное», — заключил адвокат.