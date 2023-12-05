Общество 05 декабря 2023, 15:14 Регионы России получат право запрещать продажу пива в «наливайках» Госдума в первом чтении приняла закон о запрете продажи пива в «наливайках» РИА «Новости»

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Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, который дает право регионам запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом сообщило РИА «Новости».

Региональные власти смогут регулировать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, а также торговать сидром, пуаре, медовухой.

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При принятии соответствующего регионального закона можно разрешить продажу слабоалкогольных напитках только в кафе и ресторанах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас у регионов нет рычагов борьбы с «наливайками», которые днем торгуют напитками, а вечером работают как кафе.

Известно, что законопроект запрещает использовать в названии алкогольной продукции информацию, которая вводит покупателя в заблуждение. В Госдуме полагают, что это предотвратит отравления суррогатной продукцией.

В России регулярно фиксируют случаи отравления алкоголем. Ранее в Москве женщина выпила пиво и впала в кому. Летом в разных регионах страны от отравления суррогатным сидром погибли несколько десятков человек.