Эксклюзив 14 мая 2023, 15:12 Дома — это не пивнушки. Работающие в жилых массивах «наливайки» назвали опасными Депутат Хамзаев указал на рост преступлений рядом с домами с «наливайками» РИА «Новости»

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Работающие в жилых домах «наливайки» не только нарушают закон о продаже алкоголя навынос, но и провоцируют рост преступлений. Об этом в беседе с «360» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Так он прокомментировал опрос среди подписчиков Telegram-канала спикера нижней палаты парламента Вячеслав Володина о запрете работы подобных заведений по ночам.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Опасные «наливайки»

Решение вопроса с «наливайками» востребовано у общества. Люди уже несколько лет говорят, что во дворах многоквартирных домов и жилых массивов должно быть безопасно, чтобы ребенок выходил на улицу и детскую площадку без опасений родителей, а ночью можно было спокойно спать — без криков, драк и поножовщины за окном. Источник этих криминогенных проблем кроется в этих якобы общепитах.

Это просто нелегальные точки продажи алкоголя по ночам. Все прекрасно знают, что в магазинах запрещено продавать спиртное в ночное время. Это правильно и позитивно сказалось на статистике преступлений. Но здесь мы видим, что отдельные горе-предприниматели пытаются обойти закон.

Они называются как будто бы барами, еще какими-то заведениями, куда человек спокойно заходит, покупает алкоголь и уходит с ним на улицу. На юридическом языке это «заведомо мошенническая схема».

Обратите внимание на ту социологию, которая уже есть в канале у Вячеслава Викторовича [Володина]. Там более 80% говорят, что, да, нужно запретить продажу алкоголя в ночное время — в барах, ресторанах, магазинах, как бы это ни называлось.

РИА «Новости»

Проблемы жителей

Представьте себе людей, которые живут на первых этажах в многоквартирных домах, где есть такие заведения. Это просто невозможно. Я видел ряд случаев в регионах, где люди <…> были вынуждены замуровать свои окна.

Обращения в полицию и администрацию никакого эффекта не дали, потому что есть законодательная база, которой спекулируют эти так называемые заведения. Ну и правоприменительная практика: иногда на местах не хотят решать вопрос моментально. Поэтому федеральное законодательство должно отвечать запросам общества.

Считаю, что спикер поднимает абсолютно правильный, острый, сложный, но нужный для общества вопрос с учетом обращений граждан. Их очень много, и они не связаны с каким-то одним регионом, потому что мы видим, что проблемы везде есть.

Обход запретов

Когда есть полный запрет, контролировать легче. Приведу пример: когда мы подняли вопрос о том, что надо запретить продавать алкоголь в ночное время, было много разных обсуждений, говорили, что не надо, но запрет на продажу алкоголя в магазинах дал улучшение в криминогенной статистике.

Но предприниматели перешли в формат пивнушек. Таких заведений в многоквартирных домах может быть до пяти-шести штук. Никто никак не контролирует этот процесс. Они появились под лозунгом, как будто бы это бар.

Человек туда приходит, там в углу — и то не факт — стоит какой-то ржавый столик, на нем тарелка. У них есть лицензия на продажу алкоголя. То есть человек приходит, покупает и уходит. Они якобы закон не нарушают, хотя навынос продажа спиртного запрещена. Но штраф маленький.

Когда приезжает полиция, они не могут сразу разобраться, какое нарушение. Владельцы говорят: «У нас бар. И попробуйте доказать, что это не так». А это уже суд — долгая и муторная история.

На закрытие одного заведения уходит примерно от года до двух. Потому что это целая процедура.

РИА «Новости»

Окончательное решение

Поэтому должен быть полный запрет на продажу алкоголя в ночное время. Федеральный закон предусматривает запрет на продажу спиртного с 23:00. Это нормальная международная практика, золотой стандарт, необсуждаемое правило, особенно для жилых массивов.

Дома — это не пивнушки, это комфорт, сон и безопасность в первую очередь. Потому что сейчас, когда человек может ночью пойти на прогулку и приехать домой, с ним может произойти все что угодно только потому, что в жилом массиве продают алкоголь, а пьяные могут устроить дебош.

Отсюда и запрос в обществе. Это не просто идея из кабинетов, где сидят и думают, что запретить. Это колоссальное количество обращений, в том числе с упоминанием криминальных случаев.

Поэтому я считаю, что вопрос правильный, необходимый и социально острый. Его обязательно надо решать.

Он уже находится на рассмотрении в Госдуме в рамках проекта по защите здоровья россиян от алкоголя и табака. Мы должны добиться его принятия.