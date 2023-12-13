Власть 13 декабря 2023, 03:34 Колокольцев в письме к Володину возмутился рейдами депутатов по «наливайкам» РБК: Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам» РИА «Новости»

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Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину на неверное впечатления, которое создают депутаты во время рейда по «наливайкам». Об этом РБК рассказали источники в ГД.

Некоторые депутаты проводят рейды по «наливайкам» — точкам в жилых домах, продающим алкоголь, в том числе и в ночное время, привлекая к этому СМИ. Колокольцев считает, что это создает ложное впечатление, что полиция бездействует.

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Министр напомнил в письме, что сейчас на внеплановые проверки юрлиц и ИП действует мораторий. Контрольно-надзорная деятельность в сфере торговли не входит в компетенции внутренних органов, отметил глава ведомства.

«В связи с этим прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился министр к Володину.

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект, который дает право регионам запрещать розничную продажу пива в «наливайках».