Эксклюзив 21 марта 2024, 12:45 Самарская область разрешит эвтаназию бездомных животных. Зоозащитники против Зоозащитница Тарасенко: закон об эвтаназии бездомных животных примут в Самаре Svetlana Vozmilova / Global Look Press

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Самарская губернская дума рассмотрит закон об эвтаназии бездомных животных. Зоозащитники уверены, что его примут и собак начнут усыплять спустя месяц после отлова. Директор ветеринарного центра «ФлагманВет» и подрядной организации «Добрые люди» Инна Тарасенко заявила «360», что это негуманная и разрушительная инициатива.

Закон об эвтаназии бездомных животных

«Для нас это очень большая неожиданность, потому что все происходит в очень сжатые сроки, что вдвойне вызывает наши опасения и подозрения о целях этого действия», — сказала Тарасенко.

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Публичные слушания состоялись 20 марта. По словам зоозащитницы, они прошли очень быстро, депутаты могли лишь высказаться за или против инициативы. Итоговое голосование на уровне региона состоится 26 марта.

РИА «Новости»

Собеседница «360» уверена, что закон об эвтаназии примут. В этом случае всех собак, которых до сих пор стерилизовали и выпускали обратно в места обитания либо оставляли на пожизненное содержание в приюте в связи с нападениями или импульсивным типом поведения, теперь будут отправлять на усыпление.

«Даже для социальных, контактных, совершенно неагрессивных собак предусмотрено всего 30 дней пребывания до того момента, пока их не заберут либо физические лица, либо приюты. Государство не оплатит этим приютам их содержание», — сказала она.

Работа приютов

«Добрые люди» существовали девять лет, а последние два года выступали центральным муниципальным подрядчиком программы «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ) — работали по контрактам с горадминистрацией. Организация ежемесячно тратила миллионы на лечение животных, их содержание, работу персонала, аренду объектов. Инна Тарасенко предупредила, что после введения эвтаназии встанет вопрос о существовании организации.

У нас возник большой вопрос: а что теперь будет с нами? Потому что мы не тот подрядчик, который просто спустя рукава выполнял свою работу. На наших объектах сейчас содержится почти две тысячи собак, которых мы забрали с улиц, это муниципальные животные. Никто не смог дать ответ, за чей счет они будут содержаться и кто их будет кормить. Инна Тарасенко

Зоозащитница подчеркнула, что инициаторы закона об эвтаназии не уточнили порядок работы приютов, которым разрешат забирать невостребованных собак. Они не способны за свой счет спасти животных.

«Все приюты у нас переполнены, из чего мы делаем вывод, что такое количество собак забрать просто никто не в силах. Соответственно, любая ветвь поступивших с улицы животных, агрессивных или нет, больных или здоровых, по факту подлежат эвтаназии», — предупредила она.

Тарасенко исключила, что животных будут передавать в приюты других регионов, как это сделали зоозащитники в Бурятии. Она сочла такой способ абсурдным, ведь и в других субъектах Федерации могут принять аналогичный закон.