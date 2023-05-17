Общество 17 мая 2023, 23:09 Вернемся на 100 лет назад и будем убивать. Госдума приняла законопроект о бездомных животных — этому рады не все Зоозащитница Дмитриева: почти все животные будут агрессивными во время отлова Pxhere

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обращении с бездомными животными в регионах. Теперь власти смогут самостоятельно решать, как поступать с ними на улицах своих городов. Мнение общественности по этому вопросу разделилось: многие опасаются, что из-за этого животных будут не помещать в приюты, а убивать их при отлове.

1 Судьбу бездомных животных передадут в руки регионам 16 мая депутаты в первом чтении приняли ряд законов для контроля обращения с животными без владельцев, в том числе изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В голосовании участвовали 350 депутатов из 450. Поддержали изменения 310 членов нижней палаты, девять воздержались, а еще 31 проголосовал против. Документ предлагает передать регионам право самим определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными, учитывая при этом специфику каждой конкретной территории. Сейчас же это регулируют на федеральном уровне. Pxhere Принимать решения по этому вопросу будет губернатор субъекта, учитывая обстоятельства и позицию жителей. «Важно то, что законопроект не отменяет существующей системы и не закрывает приюты. Более того, сами регионы говорят о том, что планируют продолжить эту практику. Новый законопроект прежде всего предусматривает наделение региональных органов власти дополнительными правами», — отметил один из соавторов законопроекта, председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Авторы законопроекта уверены, что такие меры помогут обезопасить граждан, а также защитить животных от жестокого обращения. Однако пока в тексте проекта нет четкой позиции насчет эвтаназии бездомных зверей, поэтому не ясно, будет ли возможность их усыплять. Многие волонтеры раскритиковали властей за это, потому что уверены: в регионах решат пойти по пути наименьшего сопротивления и начнут массово убивать бездомных собак. Планируется, что к 30 мая документ доработают. Возможно, в новой версии появятся разъяснения по этому вопросу.

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2 Все должно быть гуманно: общественный деятель Андрей Ковалев Отношение двойственное. С одной стороны, я очень люблю животных, у нас две бездомные кошки живут, мы подобрали, бездомная собака — щенком забрали. У меня в усадьбе Гребнево жили шесть собачек, какой-то негодяй их отравил. Так жалко было. И сейчас у нас там и собаки, и кошки — кошек постоянно забирают. Конечно, с одной стороны, должна быть гуманность к животным. А с другой стороны, когда собаки объединяются в такие стаи и убивают детей, это тоже страшно. Понятны и опасения людей. Поэтому, если будут ездить какие-то бригады ловцов зверей и на глазах у детей будут убивать бездомных собак, это, конечно, ужас. Должно быть гуманное отношение. В принципе, какая-то система начал выстраиваться: питомники для животных, где содержатся бездомные собаки и кошки, благотворительные организации много этим занимаются. Может быть этому направлению как-то побольше внимания уделить.

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3 Каждый регион должен отвечать за свои улицы: адвокат, зоозащитник Марианна Комаровская По большому счету, мне кажется, ничего особо не поменяется. Я думаю, что, конечно, поскольку у нас страна большая, в регионы правильнее отдавать решение этих вопросов. Потому что подобные вопросы на федеральном уровне не могут регулироваться. Поэтому каждый регион несет ответственность за состояние своих улиц и наличие бездомных животных на них.

4 Чипирование работает не всегда: эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко Если это дикое животное может быть агрессивным, то кто сказал, что после стерилизации — то есть контроля его будущего поколения — само это животное перестанет быть агрессивным. Это совершенно не так. Если стерилизованное животное попадает в дикую стаю, то у нас нет никакой гарантии его благовоспитанного поведения. Более того, существует достаточно большое количество случаев, когда уже стерилизованные животные, соответствующим образом отмаркированные и даже чипированные, сбиваются в стаи и наносят довольно большой ущерб и даже физический вред людям. Поэтому такой способ он, безусловно гуманный, но возникает вопрос, всегда ли он эффективен. Как правило, стаи имеют неестественное пополнение: не за счет размножения животных, а из-за прибивания к этой стае новых диких животных. Например, оставленных в разных местах, утерянных, а иногда и просто выброшенных на улицу своими безответственными хозяевами. Pxhere И в этом случае такое чипирование никак не позволяет контролировать численность диких стай. Давайте вспомним, что именно контроль численности был прежде всего основным мотивом в принятии такого способа, как стерилизация. И если практика показывает, что этот способ не влияет на основные механизмы пополнения диких стай, так значит, его надо корректировать. И значит, этот вопрос должен быть предметом широкой общественной дискуссии. Говорить о том, что сейчас эффективно, наверное, преждевременно. Могу сказать только то, что вопрос поставлен абсолютно правильно, его, безусловно, нужно обсуждать.

5 «Очередной распил бюджета»: зоозащитница, активист инициативной группы «Живодерам. НЕТ» Мария Высоцкая Если это приняли в первом чтении, по идее зоозащитники сейчас будет поднимать волну, чтобы отменить этот закон. Будем надеяться, что активисты сейчас поднимутся, потому что это будет не решение вопроса, а распил бюджета в очередной раз. Потому что денег выделяется достаточно для решения этих задач, соответственно, сейчас будут усыплять и домашних, как это было, а не только бездомных. Будет списываться очень большое количество денег, будет новая операционная схема. Pxhere Сколько у нас людей и детей погибают от ДТП, например. Машины же никто не едет ломать, даже не забирают, иногда забирают права у конкретного человека, но машина как-то продолжает ездить по дорогам. Поэтому это не решение вопроса. [Прошлые стратегии контроля численности животных] не провалились, они, в принципе, идут. Просто в муниципалитетах был не докручен вопрос надзора — нужно делать допуски волонтерам к этим всем делам, чтобы контролировать выпущенных животных. Хотя опять-таки, по выпущенным животным минимальные [показатели нападений]. Даже если по покусам посмотреть, то в основном там лидируют домашние животные. Надо вводить на уровне контроль за разведением, налоговый контроль за разведением, за клубами. Ввести обязательно стерилизацию животных, чтобы малоимущие смогли это делать. И создать условия для зоозащиты, которая могла бы этим заниматься без дележки денег.

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6 «Агрессивными» сделают всех животных: зоозащитник, директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева Я надеюсь, что во втором-третьем чтении закон не примут. Но если он будет принят, а это скорее всего, то каждый регион будет решать проблему в меру своего отношения и гуманизма. Поэтому я боюсь, что у нас опять, как пять лет назад, будут в стране по регионам убойные центры. Говорят, что этот закон не должен входить в противоречие с 498 ФЗ («Об ответственном обращении с животными» — прим. ред.), все равно [регионы] должны будут нa него ориентироваться. Но как они пять лет саботировали этот закон — он не работал ни одного дня, что он существует — вот они досаботировали до того, что у нас теперь опять как 100 лет назад, как 30 лет назад, как даже пять лет назад будут животных убивать. Эвтаназия животных запрещена, но видите, они протащили, по факту, что агрессивных животных надо усыплять. А агрессивное животное в отлове — это примерно процентов 99. Они все агрессивны, потому что они защищаются, это естественная реакция биологического организма. Pxhere То, что их убивали, эту проблему не решали. Пытались ввести программу ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» — прим. ред.), но никто ее не выполнял, и сейчас опять будут убивать. Опять эту проблему не решить, потому что корень проблемы совершенно другом, но никто почему про это не говорит.