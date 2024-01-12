Эксклюзив 12 января 2024, 07:00 «Наши выбрасывают, а другие готовы забирать». Как волонтеры в Бурятии спасают собак от эвтаназии Волонтеры рассказали, как спасти собак из Бурятии от эвтаназии Фото предоставлено волонтерами / Приют «Ананда»

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Срочно нужны семьи для собак, в приюте «Ананда» в Улан-Удэ началась эвтаназия, 18 уже усыпили — такое сообщение 11 января появилось в Telegram-канале фонда «Собака счастья». В Бурятии вступил в силу закон об умерщвлении «невостребованных» животных, и волонтеры экстренно эвакуируют питомцев, чтобы спасти от гибели. Зоозащитники рассказали «360», как вывозят собак на поездах, с какими сложностями сталкиваются и чем каждый из нас может помочь, чтобы сохранить невинные жизни.

Закон об эвтаназии бездомных животных

Депутаты Госдумы в июле 2023 года приняли закон, позволяющий регионам самостоятельно выбирать, как поступать с бездомными кошками и собаками.

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Во многих городах еще действует система ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»), которую применяют к неагрессивным животным. В Москве собак вовсе отлавливают, оставляя на пожизненное содержание в приюте — если никто не захочет взять их домой.

Власти некоторых регионов решили пойти на крайности в попытках решить проблему, и Бурятия стала первым из них. В ноябре местный парламент принял закон об эвтаназии невостребованных животных. Сначала собак отлавливают, помещают в пункты временного содержания, а затем — в приюты. Там им ищут новых хозяев: если есть чипы и метки, на это дают 60 дней, а если собака бездомная — всего 30.

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Когда срок истекает, животное признают «невостребованным» и усыпляют. Приюты вправе оставить у себя таких питомцев, но платить за их содержание должны сами.

До 10 января в Бурятии еще ни разу не применяли новый закон. Первый случай произошел в приюте «Ананда» в Улан-Удэ.

Телеканал «360»

Почему из Бурятии срочно эвакуируют собак

ООО «Ананда» — частный приют, к нему не должно быть никаких вопросов и требований. Но его строили под работу на контракте, выделяли региональные деньги, объяснила «360» директор фонда «Собака счастья» Дарья Зайцева.

«Собаки муниципальные, они были бездомными, что считается городской собственностью. Они прошли через отлов», — подчеркнула она.

После отлова животных передали приюту по контракту, в котором говорилось о пожизненном содержании. Но пока питомцев не перевезли в другие города, они считаются муниципальной собственностью. Значит, на них распространяется новый бесчеловечный закон.

Телеканал «360»

В Бурятии система ОСВВ тоже действовала. Однако в 2022 году там разрешили выпускать на волю только собак не выше 25 сантиметров в холке — это примерный размер чихуахуа. Вот только в холодном климате столь маленьких животных на улицах практически нет (просто не выживут), а более крупных выпускать нельзя.

В итоге в «Ананде» набралось три тысячи животных, поначалу власти помогали деньгами.

«С муниципальными собаками муниципалитет делает в принципе все, что ему вздумается. Все, что они пропишут себе в региональных законах и контрактах. С августа, когда действовали предыдущие контракты и еще не пахло эвтаназией, администрация региона отменила финансирование», — соообщила Зайцева.

Телеканал «360»

Управляющая приютом «Ананда» Наргиз Муминова рассказала «360», что каждый день на еду, лекарства и уход требуется 230 тысяч рублей — без поддержки региона обойтись трудно.

«К сожалению, такими средствами частные приюты не располагают. Поэтому было принято решение пристроить максимальное количество животных», — добавила управляющая приютом.

Зоозащитникам дали время на то, чтобы раздать подопечных в семьи. Но 10 января сотрудники ветеринарного управления пришли в приют и без предупреждения усыпили 18 собак. Все они находились на лечении в ветеринарном блоке и содержались на пожертвования.

Вывезли 600 собак, осталось больше двух тысяч

С конца 2023 года волонтеры начали эвакуировать животных из Бурятии: их вывозят на поездах в другие города, в экстренном порядке ищут хозяев или передержку. Общими силами удалось спасти почти 600 собак, а всего в приюте — около трех тысяч, рассказала Муминова.

К спасению четвероногих подключились неравнодушные люди и организации. Например, фонд «Собака счастья» с декабря вывез 123 особи.

Приют «Ананда

Каждую собаку, которую отлавливают на улице, нужно зарегистрировать. Когда ее куда-то забирают, в документах указывают нового владельца.

На то, чтобы найти для почти двух тысяч собак по куратору, приюту и волонтерам отвели лишь 10 дней, обратила внимание собеседница «360». Речь идет о том, чтобы записать каждое животное на физлицо, которое платило бы деньги за его содержание.

Зоозащитники приходят в приют с паспортами и записывают на себя по несколько животных. Волонтер «Счастливой собаки» Евгения, с которой поговорил «360», зарегистрировала на себя сразу 10 собак, чтобы спасти им жизнь.

«Я безвозмездно работаю волонтером в приюте „Ананда“. Есть закрепленные за мной ряды, например, с восьмого по девятый, где сидят примерно 100 собак. В определенный день недели я приезжаю и кормлю их вместе с коллегами или сотрудниками приюта. Потом убираем вольеры, посыпаем сеном, облегчаем собачкам жизнь в нашем непростом климате: у нас тут морозы до минус 45», — поделилась Евгения.

Приют «Ананда»

В середине декабря Евгения присоединилась к фонду и стала помогать вывозить животных из злополучного региона. Зоозащитница назвала так Бурятию за то, что ее власти первыми решились на эвтаназию.

«В чем состоит эта работа: в Telegram-чат мы скидываем фотографии собачек, и там уже находятся жители разных регионов страны, готовые их забрать. Формируем заявки на 10, на 15, на 20 собак, которых люди готовы принять у себя на частных передержках. Либо забирают сразу в семьи или в частные приюты, мы предварительно проверяем их», — добавила зоозащитница.

Телеканал «360»

Поскольку в приюте очень много собак, там неизбежно возникают инфекции. Некоторым подопечным, которых отправляют волонтеры, требуется лечение, отметила Евгения.

Помимо этого, животные могут быть истощены: соседство в таких суровых условиях соблюдать сложно, и собаки с пищевой агрессией не подпускают к мискам соседей по вольеру. Таких питомцев стараются отсаживать или сразу передавать в семьи.

Мы уже отправляли собак в Москву, Казань, Санкт-Петербург, туда последняя партия уехала — 10 собачек. В Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Красноярск — тоже. Как только управление ветеринарии приступило к своей грязной работе, люди со всех регионов начали забирать у нас собак. То есть наши люди плодят их, выкидывают, а другие регионы готовы забирать, лечить и содержать. Евгения волонтер Фонда «Собака счастья»

Как будущие хозяева выбирают собаку

Дарья Зайцева объяснила «360», как работает благотворительная организация. Фонд размещает посты, на которые откликаются волонтеры из других городов. Они говорят, сколько собак готовы забрать на кураторство. Обычно речь идет о 10-20 животных.

«Значит, они примут собак на баланс своих волонтерских организаций или НКО (некоммерческие организации — прим. ред.), будут сами их там лечить, выхаживать и пристраивать. И, например, у нас есть „ручки“ на трех собак. То есть это семьи для трех собак, которые готовы взять их сразу домой», — рассказала она.

После того как волонтеры или хозяева нашлись, фонд присылает им фотографии хвостатых, чтобы те могли выбрать. Но на этом подготовка не заканчивается: сотрудникам фонда нужно найти собак, понравившихся людям, в приюте, что не всегда удается.

Иногда животных успевают пристроить другие волонтеры, порой их просто пересаживают непонятно куда. Тогда фонд быстро подыскивает замену.

«Пока одни волонтеры отсаживают собак, другие ищут рейсы. Или ребята из условного Красноярска сами находят рейсы, или мы обращаемся к координатору проводников, какому-то специалисту, который поможет с подбором рейса на поезд, где проводники будут согласны сопровождать, кормить, любить, ухаживать и целовать в носик», — сказала директор фонда.

Телеканал «360»

Спасательная операция

Все эти процедуры зоозащитники выполняют в сжатые сроки. Зайцева призналась, что времени катастрофически не хватает, все приходится делать набегу, но тормозить сейчас нет возможности.

«Накануне перед поездом девочки отсаживают выбранных собак в отдельный вольер так, чтобы уже точно никуда их не пересадили. Все поезда прибывают в Улан-Удэ стандартно в 06:50, поэтому в три-четыре часа ночи они приезжают в приют и начинают искать собак, если вдруг их опять пересадили. Упаковывают их, садятся все в машину, сажают туда собачек и привозят на перрон», — продолжила собеседница «360».

Телеканал «360»

На вокзале питомцев обычно встречают приглашенные волонтеры, которые помогают сопроводить их до поезда. Довести всю эту ораву, когда животные постоянно что-то обнюхивают, пугаются громких звуков, не так-то просто.

«В машину и один человек может посадить семь-восемь собак, но выгрузить их и удержать в одиночку практически невозможно. Нужно такое число людей, чтобы каждый человек держал по одной, максимум, по две собаки», — рассказала Дарья Зайцева.

Собак сажают на поезд, где за ними присматривают проводники, а в городе прибытия встречают волонтеры.

«Мы оплачиваем перевозку, отдаем сопроводительные документы, то есть заявление на того человека, который их принимает. Там указываются данные собаки: номер бирки или чипа. Проводнику даем определенный запас пеленок и корма на дорогу. Само собой, проводник на связи, отправляет фото и видео. Обязательный контроль», — разъяснила волонтер Евгения.

Как собаки переносят дорогу

После череды холодных дней в приюте животные отлично чувствуют себя в теплом вагоне, где их кормят и опекают. Некоторые проводники по-настоящему проникаются своими подопечными, добавила волонтер.

Недавно проводник брала собачек в сторону Москвы. Когда она привезла их, то расцеловывала всех на прощание на перроне. То есть к собакам привыкают. В пути они чувствуют себя хорошо. Евгения волонтер фонда «Собака счастья»

Принимающая сторона

Многие питомцы, которым помогает «Собака счастья», попадают сразу в семьи. Те, которых забирают волонтеры, тоже быстро оказываются в домах.

Телеканал «360»

Кого-то отправляют на передержку, кого-то — снова в приют. Но такой вариант развития событий — самый редкий, подчеркнула глава фонда.

«Самые классные волонтеры, конечно, направляют собак сразу по ветеринарным клиникам, где им делают ПЦР-тесты, берут анализы, капают, стараются максимально восстановить. Только после этого помещают на передержки», — отметила Дарья Зайцева.

Ирина, которая принимает собак из Улан-Удэ в Красноярске, подтвердила в разговоре с «360», что волонтеры почти всегда стараются сразу обследовать подопечных. Это важно, так как нужно понимать, в каком состоянии находится животное.

После клиники собака едет на карантин, а потом уже на передержку или в приют. Мы полностью оплачиваем все сами. Единственное, в последние разы девочки в Улан-Удэ на свои деньги закупали все в дорогу: ошейники, миски, поводки и корм. Дорогу оплачиваем мы, ну и все остальное — тоже. Ирина волонтер из Красноярска

Красноярские зоозащитники подключились к расселению приюта примерно с 10 декабря. С тех пор они успели пристроить 36 собак.

Пять счастливцев ехали сразу в семьи. Но даже в этих случаях собак сначала направляли в клинику.

«В 90% случаев мы берем обследование на себя, но не запрещаем людям участвовать. Они могут оплатить это все, их право. Только потом собачка едет в руки. <…> Все собаки, которых я вывожу в Красноярск, находятся под моим контролем, даже если они в разных фондах», — сказала Ирина.

Животных пристраивают по договору и с обязательными фотоотчетами, чтобы можно было отслеживать их судьбу. Собеседница «360» добавила, что она и коллеги всегда и по любым вопросам консультируют людей, взявших питомцев себе домой.

Приют «Ананда»

Как помочь собакам из Бурятии

Фонд «Собака счастья» и приют «Ананда» принимают пожертвования: им можно отправить любую комфортную сумму — это самый простой способ помочь. Однако сейчас важнее всего найти принимающую сторону.

Найти тех, кто готов этих собак забрать по домам, по семьям, по волонтерским организациям, по своим каким-нибудь частным маленьким приютам. Возить из одного концлагеря в другой мы решительно против. То есть приюты, которые точно так же еле выживают, мы не рассматриваем как новый дом для животных из «Ананды». Ирина Зайцева директор фонда «Собака счастья»

Зайцева еще раз подчеркнула, что фонд проверяет все семьи и волонтеров, которые забирают их подопечных. Организации очень важно, чтобы животные оказались в хороших руках.

Приют «Ананда»

«Нужно, чтобы люди подключались к поиску этих домов. <…> Человек может сделать рассылку хоть у себя на работе, рассказать, какая жизнь сейчас у собак в Бурятии, что ребята помогут получить собаку с доставкой. Вы только какую-то часть за пересылку внесите и примите ее домой», — объяснила она.

Узнать подробности о фонде «Собака счастья» можно на его странице во «ВКонтакте» или в Telegram-канале. Там также можно найти реквизиты, чтобы сделать пожертвование.

Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами / Приют «Ананда» Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами Подопечные приюта «Ананда» (листайте галерею). Фото предоставлены волонтерами / Приют «Ананда»

Тот, кто хочет обрести нового друга и подарить беззащитному животному дом, может посмотреть фото воспитанников «Ананды» по этой ссылке. Договориться о доставке можно с волонтерами фонда или написав сообщение в паблик приюта, рассказала Евгения.

Там же дают информацию о чатах, где курируют перевозку собак. В них можно оказать информационную поддержку или договориться о доставке самому, разгрузив волонтеров.

Телеканал «360»

Закон об умерщвлении невостребованных животных поддержали не только в Бурятии. Аналогичную норму приняли на Алтае, в Забайкальском крае, Астраханской области.

Условия в каждом регионе немного различаются, но зоозащитники (и просто адекватные люди) в любом случае считают такой метод крайне негуманным. Активистка Вероника Михайлова ранее рассказала «360», чем можно было бы заменить эту меру.