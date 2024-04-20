Общество 20 апреля 2024, 01:33 Псевдофилософ и горесловоблуд. Кто такой Ильин, в честь которого назвали центр при РГГУ Историк Лиманов назвал диким цинизмом создание центра имени Ильина при РГГУ РИА «Новости»

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Вокруг учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» при РГГУ разразился настоящий скандал. Студенты вуза подписали петицию против его создания, указав, что философ активно потворствовал деятельности фашистов. Директор центра, философ Александр Дугин назвал появление документа операцией западных спецслужб. Почему возмутились студенты и кто такой Иван Ильин — в материале «360».

Скандал вокруг центра Ильина

На платформе Change.org появилась петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ». Ее создали 12 апреля, авторами обращения указаны «Студенты РГГУ», которые выразили «искреннее возмущение» тем, что центр назвали именем Ильина.

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Философ «активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».

«Научный центр одного из ведущих вузов страны — победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимание ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна», — подчеркнули авторы петиции.

Ректор РГГУ Александр Безбородов в беседе с «Газетой.ru» заявил, что петицию против центра Ильина создала украинская агентура. По его словам, студенты не имеют к этому никакого отношения.

От украинской агентуры любую реакцию можно ждать. Получили три подписи и закрыли центр? Вы знаете, что и 10 тысяч можно одним нажатием клика сделать. Подписи эти известны, подтверждены? Александр Безбородов Ректор РГГУ

Против создания центра с таким именем выступил и представитель партии КПРФ. Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой проверить законность действий ученого совета РГГУ. Обращение парламентария есть в распоряжении RTVI.

Исаков заявил, что интересы Ильина «шли вразрез с интересами и самим фактом существования нашего государства» в XX веке, а сегодня подпадают под действие статьи Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма». Иван Ильин открыто сам себя называл фашистом, был официальным идеологом Русского общевоинского союза, представители которого воевали против РККА, отметил Исаков в обращении.

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Что сказал Дугин

Директор Высшей политической школы имени Ильина Александр Дугин назвал появление петиции операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

«Изначально история такая, что в начале апреля мы с рядом депутатов Государственной Думы подали иск о признании террористом и украинской СБУ, и их заказчиков в США, которые, собственно, ответственны за теракты против мирных людей и за целую серию терактов», — рассказал философ в комментарии РИА «Новости».

Он уточнил, что принял участие в подготовке заявления, так как сам является жертвой украинского терроризма. Обращение вызвало большой резонанс и реакцию Госдепа США, а также международных организаций, так как фактически удалось собрать материал для признания Украины террористическим государством.

«И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали», — отметил Дугин.

Все началось с сообщений западной прессы и иностранных агентов, потом подключились «левые блогеры», а среди студент «искусственно» создали комитет против школы, заявил философ.

Теперь, зачем? Для дискредитации меня как одного из участников подачи этого иска. Александр Дугин Философ

РИА «Новости»

Кто такой Иван Ильин

Философ Иван Ильин — представитель русской эмиграции. Все по-разному относились к германскому нацизму и итальянскому фашизму, но Ильин полностью, планомерно, от начала до конца поддерживал Гитлера и его «отвратительные идеи», заявил в комментарии «360» сотрудник военно-исторического музея Победы Антон Лиманов. Он назвал его «псевдофилософом» и «горесловоблудом».

Даже после Великой Победы СССР над нацистской Германией Ильин не попытался извиниться. Напротив, он всячески славил режимы испанца генерала Франко и португальца Антониу Салазара.

Явно прямолинейный сторонник нацизма. Антон Лиманов Историк

РИА «Новости»

Он процитировал слова известного историка Модеста Колерова.

«Культ Ильина против 9 Мая. Оговорки тщетны. Культ поклонника фашизма и нацизма Ивана Ильина прямо против нашего 9 Мая. Кто бы что бы не вытаскивал под лупой из Ильина, Ильин не отрекся от своих апологий фашизму и нацизму. Это придется вечно есть его поклонникам и адвокатам», — привел эксперт слова Колерова.

Лиманов напомнил, что кровавая нацистская диктатура принесла страшное горе и жуткую боль советскому народу. Стоит вспомнить о 27 миллионах погибших, о страшных жертвах войны — раненых и истерзанных людях.

«Давайте вспомним 1,7 тысячи разрушенных городов, семь тысяч деревень. Давайте вспомним ужас холокоста. Нацизм был осужден на Нюрнбергском трибунале», — сказал историк.

РИА «Новости»

Учебное заведение РГГУ до 1991 года было Высшей партийной школой ЦК КПСС, напомнил Лиманов.

«Высшая партийная школа ЦК КПСС. Прошло каких-то 33 года, и вот при ней открывается школа имени Ивана Ильина. Осознание дикого цинизма просто зашкаливает», — подчеркнул специалист.

Если за скандалом вокруг учебного центра стоит ЦРУ, то организации пора самораспускаться — всю работу они уже совершили, добавил эксперт.

Никаким попыткам оправдания подлым идеям нацизма нет и быть не может. Насчет вопроса, правы студенты или нет. Нет, не правы, слишком мягкая реакция. Реакция на эту нацистскую выходку должна быть более жесткой. В этом студенты не правы. Антон Лиманов Историк

Группа депутатов Госдумы в начале апреля обратилась в Следком с заявлением о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. Среди преступлений парламентарии упомянули подрыв газопроводов «Северный поток», убийства дочери Дугина Дарьи и военкора Владлена Татарского, взрыв на Крымском мосту и обстрелы Белгорода.

Помимо Дугина, заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороны Андрей Красов, глава комитета ГД по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. СК организовал проверку.