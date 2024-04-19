Общество 19 апреля 2024, 16:02 Дугин увидел след западных спецслужб в петиции против центра имени Ильина Философ Дугин назвал петицию против школы Ильина вмешательством Запада Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Петиция против названия Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ — это дело рук западных спецслужб. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил философ Александр Дугин, который возглавляет ВПШ.

На платформе Change.org в середине апреля появилась петиция «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ». Авторами там указаны студенты вуза. Они возмутились из-за того, что центр назвали именем Ильина, которого в петиции назвали «сторонником деятельности немецко-фашистского режима».

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Он считает, что Западу не понравилось его совместное обращение с депутатами Госдумы, в котором они потребовали признать террористами сотрудников СБУ и их американских заказчиков. Александр Дугин отметил, что это заявление стало резонансным в Соединенных Штатах, потому что в нем содержалась информация для признания Украины страной-территористом.

«И через некоторое время <…> вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина», — подчеркнул философ.

Он добавил, что политическую школу создали еще в июле прошлого года.