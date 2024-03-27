Общество 27 марта 2024, 14:10 Депутаты ГД попросили СК расследовать организацию Западом терактов СК: депутаты ГД попросили расследовать организацию Западом терактов в России РИА «Новости»

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Ряд депутатов Госдумы, в том числе Яна Лантратова, Николай Харитонов, обратились в Следственный комитет с просьбой расследовать возможную организацию, финансирование и проведение терактов со стороны США и других стран Запада против России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В СК подчеркнули, что обращение рассмотрят в установленном законом России порядке. Других подробностей в ведомстве не привели.

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Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В результате массовой стрельбы погибли 137 человек, еще двое позднее скончались в больницах, пострадали 180 человек. По последним данным, более 70 из них выписали из столичных медицинских учреждений.

Ранее Сергей Маркелов указал на американский след в теракте в Подмосковье.