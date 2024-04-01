Криминал 01 апреля 2024, 14:52 СК начал проверку из-за террористической деятельности против РФ со стороны США и Украины СК проведет проверку после обращения депутатов о расследовании терактов Запада Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России организовал проверку после обращения депутатов Государственной думы о необходимости расследовать теракты против России со стороны Соединенных Штатов, Украины и стран Запада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам рассмотрения обращения депутатов <…> в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — указали в СК.

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В рамках проверки следователи ознакомятся с представленной информацией. По ее итогам специалисты примут процессуальное решение.

Группа парламентариев, в том числе Яна Лантратова и Николай Харитонов, призвали расследовать причастность США и других стран Запада к организации, финансированию и проведению терактов, направленных против России. Для этого депутаты обратились в Следственный комитет.