Эксклюзив 20 июля 2023, 14:44 «Просто повезло, что выжил». Сибиряк — об установке электродов в собственный мозг Уроженец Новосибирска Михаил Радуга заявил, что вживил электроды в мозг ради исследования

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В Казахстане россиянин Михаил Радуга самостоятельно вживил себе в мозг электроды, чтобы проверить, можно ли с их помощью влиять на сны. Операцию он провел дома, подсмотрев за работой нейрохирургов в интернете. Мужчина призвал в беседе «360» никого так не делать, потому что эксперимент мог стоить жизни, и объяснил свои мотивы.

«Большинство не переживет такое»

Радуга заявил, что, хотя произошедшее и выглядело выходкой сумасшедшего, он занимался научными исследованиями и заранее готовился к процедуре. Понимая, что это незаконно, и ожидая негативной реакции, мужчина целый месяц скрывал подготовку даже от коллег.

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«Никто не должен этого делать, мне просто повезло, что я выжил. Несмотря на то, что я к этому готовился. Я очень много крови потерял, около литра, и мог потерять сознание в процессе. Это очень опасно. Даже не стоит думать об этом. Думаю, что большинство не переживут такое», — сказал он.

Проверка гипотезы

Мужчина родом из Новосибирска, его лаборатория находилась в Новороссийске, а недавно он переехал в Алма-Ату. По словам Радуги, последние четыре года он публиковал научные статьи в международных лицензированных научных журналах, изучал возможности мозга. Последнее исследование мужчина готовил 1,5 года, хотел проверить гипотезу — отразится ли на сновидениях стимуляция коры мозга во время фазы быстрого сна.

Михаил Радуга / «ВКонтакте»

«Допустим, если мы будем стимулировать руку — проекцию руки на моторной коре, — то будет ли двигаться рука в сновидении? Если это произойдет, будет ли человек просыпаться от этого, прорвется ли этот сигнал в сновидениях?» — объяснил исследователь.

Мужчина заявил, что в случае успеха это, во-первых, позволило бы влиять на сновидения, превращать кошмары в грезы. Во-вторых, отправлять сигналы до тех пор, пока человек не поймет, что находится во сне. Он признался, что проверка гипотезы стала смыслом его жизни.

Хирурги отказались

По словам экспериментатора, такую теорию никто не проверял, потому что это незаконно. Даже владелец Neuralink американский бизнесмен Илон Маск несколько лет потратил на получение разрешения для тестирования своих имплантов на инвалидах.

«Легально сделать это невозможно. Я с самого начала понимал, что надо будет делать на мне, но, естественно, не предполагал, что буду делать сам, о таком даже не думал. Все хирурги отказываются, боятся лишиться лицензии», — сказал экспериментатор.

Михаил Радуга / «ВКонтакте»

Мысль сделать это самостоятельно пришла случайно: мужчина подошел к зеркалу и увидел часть своей головы, в которую предстояло вживить электроды. Тогда он впервые допустил, что сможет провести процедуру.

«Сначала эту мысль отбросил. Слышал в детстве, что хирург-полярник вырезал себе аппендицит, и всегда думал, как же он это сделал. Порезать-то себя сложно, а операцию проводить», — сказал мужчина.

На протяжении двух месяцев Радуга смотрел записи нейрохирургических операций и тренировался на баранах. Он сам изготовил электроды и вживил их себе под кожу, чтобы протестировать биосовместимость. Трепанацию он назначил на 17 мая.

Вживление электродов

«Операция длилась четыре часа. Фактически я сделал ее одной рукой — расположение почти на затылке. Эндоскопом снимал, смотрел в экран. Наделал очень много ошибок, боялся, что вообще потеряю сознание в процессе», — рассказал он.

Для того чтобы не чувствовать боли, Радуга сделал несколько уколов местной анестезии. Первые полчаса, пока она действовала, он пребывал в состоянии шока. Затем работал под действием страха.

Михаил Радуга / «ВКонтакте»

«Последние три часа все, что я делал, было наживую, но мой мозг просто отрезал эти ощущения и нацелился на выживание. В таком состоянии ни о чем не думаешь, просто делаешь что нужно», — признался он.

Из-за отсутствия хирургических навыков Радуга потерял много крови и затянул процедуру. По его словам, профессионал мог бы провести ее за 30 минут, а у него ушло в восемь раз больше времени. Электроды мужчина установил на моторную кору, пустил ток в качестве теста и наложил швы.

Результаты эксперимента

Установленные предметы — не чипы, а электроды на моторную проекцию левой руки. Через три дня мужчина уже приступил к исследованиям. Его коллега при помощи сомнографа отслеживал стадии сна и на быстрой начинал стимулировать нужный участок мозга.

«Мы выяснили, что действительно можно проводить сигналы, они человека не будят и прорываются в сюжет сновидений. Это означает, что можно создавать технологию по управлению снами», — сказал Радуга.

Через неделю после процедуры мужчина начал наблюдаться у врача, но не сознался в том, что сам провел операцию. При удалении нейрохирургам пришлось расширить отверстие в его черепе, потому что электроды начали врастать в ткани. С тех пор прошло несколько недель, Радуга почувствовал себя нормально и даже вернулся к занятиям бегом, но призвал других не повторять его эксперимент.