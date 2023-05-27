Наука 27 мая 2023, 18:53 Чипы для мозга. Фантастика или перспективная реальность Невролог Гайфутдинов: эксперимент Маска с чипами для мозга перспективен Unsplash

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Американский миллиардер Илон Маск снова взбудоражил мировую общественность. Его проект Neuralink в очередной раз громко заявил о себе. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.

Идея вживления чипов в мозг человека приобрела вполне реальные очертания. Маск сулит бескрайние выгоды от симбиоза мозга с искусственным интеллектом.

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Ученые поддерживают ее, заявляя, что благодаря такому подходу люди научатся управлять главным органом центральной нервной системы. По мнению специалистов, человечество стоит не у опасной черты, а, наоборот, на пороге великих открытий.

Технология поможет людям

Нейротехнологическая компания, принадлежащая американскому миллиардеру, заявила в Twitter, что инновационной технологии позволят помочь многим больным людям.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — уточнили в твите.

Подробности о наборе для участие в клиническом испытании обещают открыть в ближайшее время.

Примечательно, что всего лишь два месяца назад, по данным агентства Reuters, FDA отказало Маску в испытаниях чипов на людях. В материале указывали на десятки проблем, которые компании необходимо было решить, прежде чем проводить опыты.

Pixabay

Суть эксперимента

В Neuralink уточнили, что нейрочип способен посылать сигналы мозга по Bluetooth. Вот почему смартфоном можно будет управлять без рук. Устройство будет внешне напоминать слуховой аппарат, соединенный с мозгом сотнями электродов.

Исследования на крысах и обезьянах, по заявлениям компании, прошли успешно. Но в отношении Neuralink в декабре 2022 года начали расследование из-за жалоб на жестокое обращение с животными.

Reuters указало, что ученые работали в авральном режиме, что стало причиной смерти подопытных овец, свиней, обезьян, крыс и мышей.

На пороге великих открытий

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов рассказал в беседе с «360», что благодаря Маску и его нейротехнологической компании мир оказался на пороге новых открытий, которые требуются человечеству.

По его словам, использование подобных технологий имеет большую перспективу. Простым языком это можно объяснить как передачу импульсов в обход пострадавших участков мозга, ответственным, например, за движение.

РИА «Новости»

«Устройство считывает сигналы здоровых участков мозга и, минуя пострадавшие участки, передает эти сигналы. <…> Мы на пороге открытий. Много таких пациентов с неизлечимыми заболеваниями, с тяжелыми дефектами. Это актуально было всегда. Технология Neuralink может помочь восстановить утраченные функции. Это того стоит», — отметил Гайфутдинов.

Ложка хайпа в бочке эксперимента

В Сети завирусилось видео, где парализованный человек начал ходить через 10 лет после ДТП. Мужчину исцелило устройство, которое передает мышцам команды мозга. Именно из-за нарушения этой цепочки больной не мог покинуть инвалидную коляску.

Газета The Guardian подробно описала, как имплантат считывает мозговые волны и «инструктирует» позвоночник.

«Я впервые за 10 лет смог встать и выпить пива с друзьями. Это круто. Моя повседневная жизнь наконец изменилась», — сказал герой публикации.

Врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров счел это хайпом. Он сообщил «360», что сегодняшние технологии не позволяют полностью восстановить двигательную функцию.

«Нет, это хайп. То же самое делали и мы: имплантировали стимуляторы для стимуляции спинного мозга для того, чтобы улучшить качество реабилитации. Да, на этом фоне у пациентов улучшается походка и общее состояние. Хорошие перспективы, но технология должна вырасти, чтобы стать более эффективной и массовой», — отметил нейрохирург.

Он пояснил, что вживление мозговых имплантов не представляет опасности, так как подобные технологии врачи используют давно. Но Маск открыл новое направление — интерфейс с обратной связью, высокий технологический уровень.

«Раньше это было с проводами, грубо говоря, сейчас — без проводов», — заключил Биктимиров.