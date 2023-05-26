26 мая 2023, 07:30
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Компания Маска Neuralink получила разрешение на испытания по вживлению чипов людям
Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом сообщила в Twitter нейротехнологическая компания, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску.
«Получили одобрение на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — уточнила Neuralink.
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Документ о разрешении компании проводить испытания на людях выдало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Информацию о наборе для участие в клиническом испытании обещают открыть в ближайшее время.
В компании подчеркнули, что данное исследование является важным первым шагом, который позволит инновационной технологии помочь людям.
Ранее Маск обвинил американского финансиста Джорджа Сороса в стремлении уничтожить человечество.
Илон Маск
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