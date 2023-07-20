Общество 20 июля 2023, 12:37 «Опаснее, чем вы можете представить». Экспериментатор из Новосибирска дрелью вживил чип себе в мозг Уроженец Новосибирска вживил в мозг электрод, потерял литр крови и призвал так не делать РИА «Новости»

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Михаил Радуга из Новосибирска уехал в Алма-Ату и сделал себе при помощи дрели трепанацию. Он решил не обращаться к врачам, а собственными руками вживить в мозг электрод, но не рассчитал последствий. Мужчина потерял много крови, попал в больницу и призвал на своей странице во «ВКонтакте» не повторять эксперимент.

Операция по видео

Сибиряк увлекался эзотерикой и темой осознанных сновидений. Полтора года назад его заинтересовали возможности чипирования. Сначала Радуга хотел обратиться к нейрохирургам, но потом передумал и решил, что, не имея медицинского образования, справится сам — по инструкциям из интернета.

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«В связи уголовными рисками и другими известными событиями я лишился осязаемых перспектив для такого уровня исследований», — рассказал он подписчикам.

Готовиться мужчина решил по роликам о нейрохирургии на YouTube. Посмотрев часы записей и попрактиковавшись на пяти овцах, никому ничего не говоря, Радуга купил в хозяйственном магазине дрель, скрепки, электрод из платины с кремнием и 17 мая 2023 года провел «операцию» за столом в домашних условиях.

Трепанация дрелью

«В Алма-Ате я без посторонней помощи провел на себе трепанацию, установку электродов и электрическую стимуляцию моторной коры мозга», — заявил мужчина.

Он признался, что в течение первых 30 минут хотел сдаться, потому что потерял около литра крови. Процедура длилась четыре часа, все это время мужчина снимал происходящее на камеру. Затем экспериментатор принял душ и еще 10 часов работал. Никто не догадывался о том, что он устроил.

Спустя время Радуга прочувствовал последствия своего поступка. Через пять недель врачи удалили из его головы электрод, а сам псевдохирург призвал других не повторять его опыт.

«Это гораздо сложнее и опаснее, чем вы можете представить. <…> Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни», — написал Радуга.

Инсульт и смерть

Консультанта-нейрохирурга из Оксфордского университета Алекса Грина возмутил его поступок. Он заявил изданию Daily Mail, что такие манипуляции чрезвычайно опасны для жизни.

«Нейрохирургией должны заниматься только опытные и квалифицированные нейрохирурги. Могли быть всякие осложнения», — сказал он.

Например, россиянина мог поразить инсульт. Манипуляции, по словам специалиста, спровоцировали бы кровотечение из кортикальной вены или сосуда в мозге, а впоследствии кровоизлияние в мозг и смерть.