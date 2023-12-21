Общество 21 декабря 2023, 21:13 Популизм и повод для путаницы. Что не так с идеей о выплатах семьям с детьми на ипотеку Депутат Бессараб: выплаты семьям с детьми на ипотеку — избыточная мера Pxhere

Читать 360tv в

В России предложили ввести механизм поэтапного погашения ипотеки для семей с детьми. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии «360» заявила, что нужно проиндексировать выплаты многодетным семьям в рамках существующих мер поддержки, а не вводить новые.

Одним из авторов законопроекта, который направят на заключение правительства, стал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, инициатива предполагает при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тысяч рублей, второго –– в 600 тысяч и третьего –– в 700. Суммарно семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки.

Реклама

По мнению Бессараб, прежде чем выносить законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы, было бы логичней просчитать действующие меры поддержки. Вероятно, что некоторые из них пришлось бы отменить.

«Давайте возьмем только те программы, которые касаются жилья. Многодетная семья имеет право использовать материнский капитал на покупку жилья. С 1 февраля 2024 года его проиндексируют на 7,5%. Таким образом выплата на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго, если на первого ее не получали, — 834 тысячи. Кроме того, для многодетной семьи предусмотрена льготная ипотека по сниженной ставке», — напомнила парламентарий.

РИА «Новости»

Она подчеркнула, что субсидирование по льготной ипотеке обеспечивает государство. Также многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки — как самого тела кредита, так и процентов по нему.

«Конечно, эту выплату следует проиндексировать, потому что цена на квадратный метр растет. В то же время в соответствии с Земельным кодексом в регионах многодетным семьям предоставляют земельный участок для индивидуального жилищного строительства», — добавила собеседница «360».

Бессараб обратила внимание, что в данном случае предложение авторов законодательной инициативы избыточно.

«На мой взгляд, эта инициатива призвана привлечь внимание, но не думаю, что решает проблему. Вряд ли у нее есть возможность пройти. Федеральный бюджет на ближайшие три года принят с дефицитом. Помогать семьям нужно, безусловно, расширять перечень социальных гарантий для многодетных — тоже. Но если предлагать другие механизмы, это только запутывает население», — подытожила депутат.