Подмосковье 27 ноября 2023, 14:42 Более 20 многодетных жительниц Одинцовского округа наградили медалями ко Дню матери пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Многодетным жительницам Одинцовского округа вручили медали «Материнская слава». Награждение приурочили ко Дню матери.

Медали многодетным женщинам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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«Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остается на посту 24 часа семь дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания», — сказал Андрей Иванов.

Медаль «Материнская слава» появилась в Одинцовском округе в 2000 году. Ей отмечают мам, воспитывающих трех и более детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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