Общество 15 декабря 2023, 15:59 Путин назвал поддержку многодетных семей абсолютным приоритетом Путин: для России поддержка материнства является абсолютным приоритетом Vladimir Baranov/Globallook Press

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Россия считает приоритетными вопросы материнства и многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО РЖД, сообщило издание «Известия».

«Что касается многодетных семей, поддержки материнства и детства. У нас есть понимание, что это абсолютный приоритет для страны», — отметил он.

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Российский лидер также указал на необходимость продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке и субсидии для семей с детьми в 450 тысяч рублей для погашения кредита.

«Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства во время прямой линии поддержал продление программы льготной семейной ипотеки, которая истекает в июле 2024 года. Он пообещал рассмотреть этот вопрос и продлить льготы, если федеральный бюджет предоставит такую возможность.

Правительство подготовит предложение о продлении льготной ипотеки, добавил Путин. В рамках этой программы взнос составляет 20%, а ставка — 6% годовых.