Подмосковье 21 декабря 2023, 14:01 Еще 400 многодетных семей из Мытищ получат земельные участки в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Земельные участки для 400 многодетных семей из Мытищ выделили в городском округе Сергиев-Посад. Они расположены вблизи села Васильевское и рабочего поселка Богородское.

Процесс передачи земли многодетным семьям займет порядка девяти месяцев. В начале 2024 года участки начнут формировать из неразграниченной государственной собственности на территории городского округа Сергиев-Посад.

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Земли будут переданы в собственность Мытищ в августе, а между многодетными семьями их распределят в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей за достижения ребят в спорте и творчестве.

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