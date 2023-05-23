Эксклюзив 23 мая 2023, 16:09 Половинчатая мера. Почему штрафы за укусы собак в России не сработают Юрист Комагина назвала штрафы в 200 тысяч рублей за укусы собак недостаточной мерой Unsplash

Читать 360tv в

Госдума приняла закон о штрафах за укусы животных. Однако юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина объяснила «360», что такая мера не решит проблему. Чтобы наказать хозяина, его сначала нужно найти, а без обязательной маркировки животных сделать это непросто.

Далее — прямая речь.

Невыполнимые правила

До введения всеобщей регистрации и идентификации домашних животных не удастся отслеживать нарушение правил. За свободный выгул и укусы наложат штраф — это такие же декларативные заявления, как пункт федерального закона о том, что с животными нужно обращаться гуманно.

Без регистрации и идентификации, обязательной маркировки методом чипирования либо клеймения, создания единой федеральной базы с доступом специалиста, ветеринара, уполномоченного органа это абсолютно невыполнимо.

Допускаю, что пройдут один-два показательных судебных процесса на всю страну, но до обязательной идентификации это не заработает так, как хотелось бы. Важно, чтобы люди осознавали реальную ответственность.

Приюты, а не улица

Бездомных животных в принципе быть не должно — их следует отлавливать и содержать в приютах. Об этом говорит наш комплексный подход — бездомность не должна быть узаконена, как это пока отражено в федеральном законе об обращении с животными.

Регионы пытались докричаться до федеральных законодателей, и законопроект о праве субъектов самим определять, выпускать собак на улицу или оставлять в приютах, прошел первое чтение.

Волна возмущения поднялась с момента принятия федерального закона об обращении с животными — он оказался абсолютно сырым. В Москве инициативы отдельных регионов считали живодерскими.

Unsplash

При оптимальной системе животных, которые попадут на улицу, отловят, заберут в приют, благодаря чипу или клейму пробьют по базе. Потеряшку вернут домой.

Если владелец откажется забирать животное, его оштрафуют или накажут другим образом, а судьбу питомца решат в индивидуальном порядке.

Отсутствие хозяина

В России действует только добровольная идентификация животных. Как правило, те кто чипирует своих питомцев, и не собираются выбрасывать их на улицу. Те же, кто это делает, не вешают адресники на своих собак.

Поэтому инициатива эта половинчатая. Вроде бы все хорошее против всего плохого, но она абсолютно недееспособная. Чтобы привлечь человека к ответственности, нужно соблюсти юридическую логику, то есть доказать привязку животного к человеку, а без идентификации животного этого никак не сделать.

Что касается штрафов за укусы, опять же, придется доказывать связь между собакой и ее хозяином. Видимо, начнут формировать правоприменительную практику, анализировать, не спровоцировало ли поведение человека нападение. У меня большие сомнения, что это заработает.

Укусы в основном происходили не в домах и, как правило, незнакомыми собаками. Хорошо, если хозяин рядом — хотя бы есть возможность потом опознать эту собаку и выяснить, прививали ее от бешенства или нет. А если нет, у человека может возникнуть много проблем.