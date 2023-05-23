Власть 23 мая 2023, 08:38 Штрафы до 200 тысяч рублей за укусы животных предложили ввести в России Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных Pxhere

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству дал рекомендацию нижней палате парламента одобрить поправки о введении штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Об этом сообщил ТАСС.

Изначально документ внесли на рассмотрение Госдумы еще в июле 2021 года, первое чтение прошло в декабре того же года. После этого проект закона доработали.

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Поправки говорят, что за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью людей либо имуществу, нужно штрафовать от 10 до 30 тысяч рублей. При условии, что действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Законодатели предложили сделать примечание о том, в каких случаях административная ответственность не применяется к владельцу животных.

Это возможно, если ЧП произошло, когда питомец находился под присмотром другого человека. Исключение сделают, «если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц».