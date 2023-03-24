Эксклюзив 24 марта 2023, 15:12 «Мертвой хваткой». Стаффордширские терьеры в Новосибирске напали на корги, хозяева пожаловались друг на друга Хозяйка корги рассказала, как две бойцовые собаки в Новосибирске напали на прогулке

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В Новосибирске два стаффордширских терьера искусали корги и ее защитников. Владельцы животных написали заявления друг на друга, полиция начала проверку. Хозяйка пострадавшей собаки рассказала «360» о нападении.

Женщина 17 марта вывела корги на прогулку около дома. Знакомый, который впоследствии помогал отбиваться от собак, по счастливой случайности оказался рядом.

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«Со спины напала сначала одна собака, от которой мы отбивались. Она, к сожалению, ухватила мертвой хваткой моего пса за бок, нанесла сильные увечья. Мы, конечно, жутко там перепугались», — сказала она.

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Когда мужчина силой разомкнул пасть одной напавшей собаки, на компанию неожиданно набросилась вторая. В этот момент пострадала рука мужчины. Женщина закрыла свою собаку телом, нападение продолжилось. Тогда появился один из хозяев стаффордширских терьеров.

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«Он пытался их утихомирить, ну и, собственно, под звуки моей орущей от боли собаки хозяин дал номер телефона и мы договорились, что на следующий день будем регулировать этот вопрос, а сами скорей поехали в больницу», — вспомнила женщина.

В ветеринарной клинике оказали первую помощь собаке, обработали руку защитнику, а потом компания поехала в полицию писать заявление. Связаться с владельцами терьеров удалось не сразу — они не отвечали на звонки, и пришлось разыскать их в соцсетях. Там же женщина показала раненого питомца.

Сначала, по словам женщины, потерпевшие предложили пойти на мировую и договориться о безопасном выгуле. Владельцы собак оказались в этом не заинтересованы, продолжили отпускать их без намордников и стали настаивать на том, что терьеры ни на кого не нападали.

«Когда я придала эту информацию огласке у себя в соцсетях и чате дома, выяснилось, что они уже неоднократно нападали и хозяева не предпринимали никаких мер», — сказала она.

Владелица корги подала заявление в полицию, но дело не сдвинулось. Она решила пожаловаться прокурору Новосибирска. Владельцы стаффордширских терьеров написали ответное заявление, но женщина не знает, о чем именно — у нее потребовали объяснительную о случае у дома.

Сайту «Сиб.фм» в Главном управлении МВД России по Новосибирской области подтвердили, что получили заявления от обеих сторон конфликта и начали проверку. Если владелица корги пожаловалась на нападение стаффордширских терьеров, то их хозяин — на жестокое обращение с животными. Он заявил, что отбивая свою собаку, она применила силу к его псам.