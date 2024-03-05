Общество 05 марта 2024, 17:46 Первая легализация абортов. Франция взбудоражила мир Медицинский юрист Печерей: любые ограничения в сфере абортов не нужны Freepik

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Франция стала первой в мире страной, которая официально закрепила право на аборт в конституции. Некоторые предположили, что это сугубо политический ход, другие уверены: европейская страна действительно заботится о правах женщин и здравоохранении. Как относятся к прерыванию беременности в других государствах и почему эта процедура — особо острый вопрос в России, в материале «360».

Легализация абортов

Франция стала первой страной, закрепившей в конституции право на аборт, сообщило новостное агентство France24. Обе палаты французского парламента провели совместное заседание в Версальском дворце и окончательно утвердили поправку в новый закон.

Это 25-я поправка к конституции, принятой в 1958 году, и первая с 2008 года. К слову, право на прерывание беременности закрепили в законе еще в 1975 году. Принятое решение, по мнению президента страны Эммануэля Макрона, является национальной гордостью. Он также назвал его «сигналом всему миру».

Именно Макрон стал инициатором этой реформы, пообещав осенью 2022 года закрепить право на аборт в конституции. Поводом для появления этого законопроекта стали выступления активистов во Франции после того, как в США отменили право на аборт. Демонстранты требовали, чтобы французское правительство на государственном уровне защитило право женщин на прерывание беременности.

Активисты и протестанты собрались на площади в Марселе, чтобы защитить права на аборт. Июль, 2022 год. Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Перед голосованием в парламенте премьер-министр Франции Габриэль Атталь сослался на сокращение прав на аборты в США, Польше и Венгрии. Таким образом он пытался подчеркнуть важность обсуждения этой поправки. Он согласился с Макроном и назвал принятые изменения в конституции «фундаментальным шагом, который войдет в историю».

Достаточно одного поколения, одного года, одной недели, чтобы ситуация кардинально изменилась. Американские, венгерские и польские женщины должны бороться за права на аборт. Габриэль Атталь премьер-министр Франции

Во внеочередном голосовании приняли участие 902 французских парламентария. Из них 780 проголосовали за законопроект, 72 высказались против и 50 воздержались. Результаты опроса в зале парламента встретили овациями.

Французы смотрят прямую трансляцию голосования парламентариев за включение добровольного прерывания беременности в конституцию. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Толпы людей у Эйфелевой башни во время массовых гуляний во время прямой трансляции голосования в парламенте за закрепление добровольного прерывания беременности в конституции. Французский конгресс проголосовал за включение свободы абортов в конституцию страны, чтобы защитить закон, который декриминализировал аборты во Франции в 1975 году. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Прямая трансляция голосования парламентариев за включение добровольного прерывания беременности в конституцию на Эйфелевой башне. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Толпы людей в центре Парижа во время массовых гуляний после голосования в парламенте за закрепление добровольного прерывания беременности в конституции. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Французы смотрят прямую трансляцию голосования парламентариев за включение добровольного прерывания беременности в конституцию. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Толпы людей у Эйфелевой башни во время массовых гуляний во время прямой трансляции голосования в парламенте за закрепление добровольного прерывания беременности в конституции. Французский конгресс проголосовал за включение свободы абортов в конституцию страны, чтобы защитить закон, который декриминализировал аборты во Франции в 1975 году. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Реакция на законные аборты во Франции

Продвигая предложение конституционно закрепить право на аборты, французский лидер Эммануэль Макрон стремился послать мощный сигнал о поддержке репродуктивных прав и в то же время набрать политические очки, предположили американские журналисты газеты Politico.

Права на аборты широко поддерживают во Франции, и их ограничение не было предметом публичных дебатов, но поправка Макрона к конституции обнажила разногласия внутри консервативных и ультраправых партий и заставила их обсудить вопрос, о котором они долгое время предпочитали молчать.

С обозревателями не согласились коллеги из журнала The New York Times. По их мнению, вопрос абортов во Франции не носит «политический характер» и не вызывает серьезных разногласий. Большинство считает прерывание беременности «базовой услугой здравоохранения».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления перед голосованием за поправки в конституцию. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления перед голосованием за поправки в конституцию. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

К действиям французское правительство подтолкнуло решение Верховного суда США отменить закон «Роу против Уэйда», дав отдельным штатам право запрещать эту процедуру.

Судебное дело «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade) — принятое в 1973 году решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Это один из наиболее противоречивых и политически значимых решений в истории Соединенных Штатов. Женщина, согласно решению, могла прервать беременность по собственному желанию до той поры, пока плод не станет жизнеспособным автономно, в том числе и с медицинской поддержкой.

В июне 2022 года решением по делу Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization Верховный судпостановил, что конституция США не предусматривает права на аборт — тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на регуляцию абортов штатам.

Активисты движения за права на аборт по всему США митингуют против противоречивого решения судьи Мэтью Качсмарика из Окружного суда США в Амарилло, штат Техас, который отменил решение по продаже препаратов для прерывания беременности. Надписи на плакатах: «Защитим медикаментозные аборты», «Запреты для нашего тела». Апрель, 2023 год. Фото: Olga Fedorova / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более того, по мнению главы левой группы France Unbowed в Национальном собрании Матильды Пано, французский лидер начал действовать только благодаря «работе феминистских организаций и некоторых парламентариев».

«Невозможно сказать, что в будущем права на аборт во Франции не окажутся под вопросом. Видимо, важно извлечь выгоду, когда общественность на нашей стороне. Макрон может нахваливать себя сколько угодно, но в первую очередь это победа левых, а не его. Причем победа далеко не первая», — заявила она американской газете.

Мировая статистика абортов

Как правило, ограничение абортов приводит к очень нежелательным последствиям, подчеркнул «360» медицинский юрист Иван Печерей. По его словам, женщина должна сама решать, как ей использовать свою репродуктивную функцию.

«Если ограничения, связанные с производственным абортом, в государстве канонизируют (узаконивают. — прим. ред.), то это, как правило, приводит к очень нежелательным последствиям. Это достаточно распространенная практика, которая была во многих странах. Считаю, любые ограничения в этой сфере не нужны», — подчеркнул юрист.

По данным Всемирной некоммерческой организации MSI Reproductive Choices, каждую минуту 67 женщин во всем мире прибегают к небезопасному аборту, когда процедуру проводит неквалифицированный специалист в условиях полной антисанитарии. В основном это касается тех стран, где закон ограничивает случаи прерывания беременности или вовсе считает это преступлением.

Это означает, что каждый день 96 тысяч женщин рискуют своей жизнью ради права выбирать свое будущее, уточнили аналитики организации.

К слову, согласно информации аналитического центра World Population Review, количество абортов в России составляет 53,7 на одну тысячу женщин. Вьетнам занимает второе место по этому показателю — 35,2, за ним следует Казахстан — 35. Напротив, в Мексике самый низкий показатель абортов — 0,1, за ней следует Португалия с 0,2. Во всех этих странах аборты легальны.

Тем не менее в 2019 году Вьетнам был на первом месте в топе стран, где проводили аборты (безопасные или нет). Тогда общее количество процедур прерывания беременности составило 1,7 миллиона случаев за год или 64 — на одну тысячу женщин.

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В каких странах разрешены и запрещены аборты

Аборт по запросу женщины легализовали более чем в 60 странах мира. В 2021 году в список вошли Аргентина, Южная Корея и Таиланд.

Во многих странах закон позволяет прервать беременность в случаях, если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста, а также при внутриутробных пороках развития плода. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такие страны как Англия, Израиль, Индия, Исландия, Люксембург, Финляндия и Япония разрешают проводить процедуру по медицинским и (или) социально-экономическим причинам. При этом список «социально-экономических обстоятельств» может быть достаточно широким.

Некоторые страны полностью запретили аборт — например, Никарагуа, Сальвадор, Мальта, Филиппины. Строгий запрет также распространен на территории Ватикана. На территории этих государств не действуют правила социальных причин беременности.

Женщина, решившаяся на аборт, и специалист, который проводит процедуру, часто несут уголовную ответственность. При этом во многих из таких стран использование различных видов контрацепции порицают или также попадают под запрет, что обуславливает высокое число незапланированных беременностей.

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В качестве примера стран, в которых аборт признали настоящим преступлением, но разрешили в крайних случаях (допустим, для спасения жизни женщины), можно назвать Лихтенштейн, Египет, ОАЭ, Венесуэлу и Индонезию.

До недавнего времени прерывание беременности считалось незаконным во многих штатах Мексики, однако по данным новостного агентства Reuters, с 2021 года в этой стране начали декриминализировать аборты.

Аборты и религия

В ряде стран религиозные убеждения жителей могут противоречить идее планирования беременности, несмотря на то, что ее прерывание там вполне легально. Так, Римско-католическая церковь отрицательно относится и к абортам, и к контрацепции, хотя в 2016 году папа Франциск «разрешил священникам отпускать грех аборта», сообщил американский телеканал «Би-би-си».

Папа Римский Франциск благословляет верующих во время молитвы Angelus на площади Святого Петра в Ватикане, март 2024 года. Фото: VATICAN MEDIA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как известно, Русская православная церковь также не приветствует и открыто критикует полную легализацию абортов в России, приравнивая медикаментозное или хирургическое прерывание беременности к убийству. Представители РПЦ во главе с патриархом Кириллом Московским часто предлагают запретить, ограничить или попытаться вразумить женщин, решившихся по каким-то причинам на аборт.

Недавнее предложение главы РПЦ — привлекать на консультации перед процедурой священников, чтобы те «усердно и настойчиво» беседовали с россиянками, которые желают сделать аборт.

Какие аборты разрешены в России по закону

Тем не менее российский закон разрешает проведение абортов, которые к тому же входят в систему обязательного медицинского страхования. Согласно документу, прерывание беременности могут совершать по желанию женщины — на сроках до 12 недель, по социальным показаниям — до 22 недель, а также по медицинским показаниям — в любой срок.

В октябре 2023 года депутаты Госдумы предложили сократить все сроки: с 12 до восьми недель, и с 22 до 12 недель, а также «выкупать» детей у женщин, планировавших аборт.

По мнению экспертов, такое ужесточение может спровоцировать волну небезопасных и незаконных процедур, за которые грозит уголовная ответственность по статье «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности».

В случае нарушения специалисту без высшего медицинского образования грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на два года.

Тема запретов, к сожалению, вечна и никогда ни к чему хорошему не приводила, заявила «360» неонатолог Татьяна Злобина. Особое внимание в этом вопросе, по ее мнению, лучше уделять работе частных клиник, которые проводят аборты и не всегда следуют закону.

«Надо, чтобы все частные клиники работали, соблюдая все государственные законы. То есть, если, допустим, женщине запрещено в определенном возрасте или по каким-то параметрам прерывать беременность, то частная клиника не должна закрывать на это глаза. Если в государственных клиниках всегда учитывают какие-то параметры при аборте, то частные клиники также должны строго соблюдать все требования и, главное, законы», — заключила врач.