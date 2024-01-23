Общество 23 января 2024, 14:00 Абортам нет оправданий. Патриарх Кирилл в Совфеде раскритиковал западные ценности Патриарх Кирилл: абортам не может быть никаких оправданий Freepik

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Русская православная церковь выступила против абортов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, что проведение этой процедуры нельзя оправдывать, сообщил сайт kp.ru.

В мире произошел глобальный кризис, начались эпохальные изменения в жизни многих стран и народов, заявил он. В сфере духовно-нравственных ценностей, по словам патриарха, появились настораживающие тенденции. Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности, элиты устроили войну против традиционной семьи.

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Глава РПЦ призвал Россию учесть ошибки других стран. Патриарх Кирилл поддержал ограничение на проведение абортов в некоторых регионах.

«Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических», — сказал он.

Патриарх Кирилл предлагал на федеральном уровне ввести ответственность за склонение к абортам, сообщила «Газета.ru». По его мнению, врачи из коммерческих соображений уговаривали женщин прерывать беременность. Глава РПЦ также предложил запретить проводить эту процедуру в частных клиниках.