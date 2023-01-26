Эксклюзив 26 января 2023, 19:26 «Оправдания неуместны». РПЦ призвала запретить аборты в частных клиниках Неонатолог Злобина: запрет на аборты не будет работать эффективно freepik

Читать 360tv в

Патриарх Кирилл призвал убрать аборты из частных клиник. Глава РПЦ считает, что коммерческие медицинские организации не исполняют «антиабортные» ограничения и наживаются на горе женщин. «360» узнал у священника, неонатолога и юриста, нужно ли лишать россиянок этой медицинской услуги и к чему может привести запрет.

Далее — прямая речь.

1 Николай Савченко, священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Церковь неоднократно свою точку зрения высказывала, что аборт — это убийство. Соответственно, дальше мы из этого исходим. Различные какие-то сомнения, отговорки, оправдания считаются неуместными в данном случае, поскольку речь идет о тяжком грехе. Здесь, конечно же, конфликт идеологии. Современная либеральная идеология предполагает первичность желания женщины или мужчины. Но не следует говорить только о женщине, потому что, как правило, это общее решение в семье или двух лиц, живущих в гражданском браке. С точки зрения христианства ценность жизни абсолютна. Поэтому выступление патриарха совершенно в русле христианской точки зрения. Такой же точки зрения придерживаются практически все христианские церкви в мире и многие общественные организации, да и вообще огромная доля населения. Дальше уже идет дискуссия, можно ли запрещать или можно говорить об этом открыто. Но все-таки надо учитывать, что когда речь идет о большом грехе, то Церковь будет высказывать свою точку зрения. Если есть возможность как-то ограничить этот грех. Что касается подпольных действий, абортариев, на эту тему уже много раз дискутировали в разных странах. Можно привести в пример Польшу — католическую страну. При этом достаточно демократическую. Там аборты запрещены, за исключением некоторых очень особенных исключений. Это не делает Польшу не демократической страной или какой-то страной, давящей на все остальные стороны жизни человека. Это выражение христианской точки зрения, которой придерживаются большинство поляков. Во многих других странах такая же ситуация.

РИА «Новости»

2 Татьяна Злобина, неонатолог Насчет горя. Это такой спорный вопрос — горе женщины. Женщина осознанно идет на этот [шаг]. Скорее вопрос даже не к врачу, а к психологу. Здесь, на мой взгляд, ограничение по абортам должны быть следующего характера. Как, наверное, в советское время: пропаганда, много разговоров с девочками, беседы в семьях. Сейчас информации очень много, а работать с ней никто не умеет по-прежнему. Это была бы, на мой взгляд, хорошая работа по снижению количества абортов. Система запретов никогда не работала эффективно. Все равно будут искать обходные пути. Тем более если люди хотят… У них цель стоит не сохранить женщине ребенка, если вдруг она пришла, сомневаясь. Я училась в институте и забеременела третьим ребенком, от мужа. Подумала: «Ну куда мне третий ребенок?» Сидела в очереди записаться на анализы, готовилась к этому самому, о чем говорим. Но случайно увидела, что в соседнем кабинете принимает заведующая женской консультацией, которую я знала по работе в роддоме. И я как-то перепрыгнула и попала к Ирине Алексеевне. Так вот пусть женщинам встретится — в частной клинике, не в частной клинике — такая Ирина Алексеевна, которая в важный момент скажет: «Давай родим». Я ей говорю: «Ирина Алексеевна, куда мне? Я в институте, денег нет, никто не помогает финансово…» Она говорит: «Вот кто-то не справится, а ты справишься». Она просто попала в точку, психологически, правильные слова сказала. Может, я в тот момент тоже была слаба и плакала, принимала правильные решения. Наверное, в таких организациях, которые деньги зарабатывают, было бы здорово, чтобы сидел психолог. Человек знает, как и что сказать. Мне кажется, 100% случаев сомневается хотя бы на 1% — сделать или нет. Это в генетике, это в крови, это в голове у женщины. Она не заточена на то, чтобы избавляться от плода.

РИА «Новости»

3 Иван Печерей, медицинский юрист В то, что [ограничения] не соблюдаются, не поверю. Частные клиники проверяют, как правило, гораздо серьезнее государственных. Поэтому, чтобы говорить о том, что в частных клиниках что-то не соблюдают, надо иметь веские основания. Безусловно, любое ограничение на аборты приведет к тому, что мы получим гораздо больше абортов криминальных. Это закономерность, которая уже была в нашей истории. Считаю, что необходимо, может быть, более жестко проверять организации.