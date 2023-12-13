Власть 13 декабря 2023, 18:30 Аборты в частных клиниках могут запретить Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник внесли в Госдуму Pxhere

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому частные клиники исключаются из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборт. Документ разместили в думской базе данных.

«Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», — указано в тексте проекта.

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Этот абзац планируют добавить в первую часть статьи закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В документе сказано, что в частных клиниках нет строгого контроля за оказанием помощи по профилю «акушерство и гинекология». Кроме того, отсутствуют консультации женщин с психологами и юристами.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян предложила платить отказавшимся от аборта женщинам сразу после появления ребенка. По ее мнению, россиянки рожали бы детей, если бы в стране были все необходимые для этого условия. Симоньян не верит, что запрет абортов спасет «многострадальную демографию».