Эксклюзив 08 января 2024, 18:11 «Момент очень сложный». Омбудсмен рассказал, что грозит футболисту Тарасову из-за скандальных видео с дочкой Омбудсмен Волынец: шуточное видео Тарасова может обернуться уголовным делом РИА «Новости»

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Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал скандальные видео, где он разговаривает с маленькой дочкой про секс и целует ее в губы. Кадры вызвали шквал критики в Сети. В беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, чем может грозить спортсмену такое поведение в отношении малолетней девочки.

Повод для уголовного дела

«Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы не только у органов опеки, но и у Следственного комитета. Наряду с фотографиями поцелуя, даже если это имитация для того чтобы вызвать максимальный хайп и ажиотаж», — отметила омбудсмен.

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Волынец назвала недопустимым поведение Тарасова и призвала обратить внимание на действия спортсмена. Она добавила, что опубликованные материалы уже могут быть основанием для проведения проверки со стороны Следственного комитета.

«У нас в законе нет прямого запрета на то, чтобы разговаривать с детьми про секс, но зато у нас есть уголовная статья „Растление несовершеннолетних“. Это серьезная статья», — указала Волынец.

Хайп на детях

Она также напомнила про блогера Сергея Косенко, который на камеру бросил младенца в сугроб. По мнению Волынец, оба мужчины с помощью детей пытались набрать популярность в социальных сетях.

«Момент очень сложный <…> Когда это все выкладывается на всеобщее обозрение, то есть подозрение, что человек использует эти шокирующие кадры и видео для привлечения к себе внимания», — подчеркнула собеседница «360».

Она назвала опасным поведение футболиста, даже если тот пытался таким образом просто пошутить.

«За такие шутки вполне можно понести уголовную ответственность, если его вина будет доказана компетентными органами», — заключила Волынец.

Ранее экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на камеру играл с дочкой в доктора и попросил девочку «выписать ему секс». Спортсмен пообещал, что передаст назначение своей жене. Видеозапись вызвала возмущение среди пользователей Сети.