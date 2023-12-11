Эксклюзив 11 декабря 2023, 16:33 «Кровавый бизнес». Как пакет законов о запрете треш-стримов поможет России Депутат Журавлев: запрет треш-стримов позволит жестче наказывать злоумышленников Freepik

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Ряд сенаторов и депутатов вынесли на рассмотрение Госдумы законопроекты о запрете в России так называемых треш-стримов. За их проведение будет грозить как административная, так и уголовная ответственность. Депутат ГД Алексей Журавлев рассказал «360», что благодаря изменениям нарушителей можно будет наказывать жестче.

«Трэш-стримеры и так нарушали целый букет статей Уголовного кодекса, главная сложность была в том, что законодательно у нас даже такого явления не существовало, ни в каких документах не значилось. Теперь оно выделяется как отягчающее обстоятельство при совершении любых преступлений — убийств, изнасилований, избиений», — заявил Журавлев.

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Депутат отметил, что полицейские и без того внимательно следили за происходящим, привлекали злоумышленников к ответственности. Теперь у блюстителей порядка будет возможность жестче наказывать преступников.

«Кроме того — и это тоже крайне важно — мы выбиваем из-под этого кровавого бизнеса еще и финансовый фундамент, вводя в административный кодекс штрафы до 500-600 тысяч рублей. При среднем ежемесячном заработке стримера в миллион это весьма значительная сумма, потерять которую не каждый захочет», — добавил собеседник «360».

Особенно опасны треш-стримы для детей и молодежи, которые часто и становятся зрителями такого рода трансляций. Демонстрацию сцен с насилием и жестокости сильно вредит людям с несформировавшейся психикой.