Знаменитости 01 января 2024, 03:42 «Недалекая горстка людей». Юрий Антонов раскритиковал участников «голой» вечеринки Певец Антонов заявил о часе расплаты для участников вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Певец и композитор Юрий Антонов раскритиковал гостей «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Свое мнение вокалист высказал в беседе с сайтом kp.ru.

«Не все артисты бахвалятся своим богатством, только недалекая горстка людей. Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен. Но, признаюсь, я не знаю, кто такая Ивлеева», — сказал он.

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Артист выразил удивление по поводу баснословных заработков блогеров, работающих в основном на интернет-площадках. Музыкант отметил, что даже не слышал о нашумевшем мероприятии, пока ему не рассказали журналисты. По словам певца, он интересуется только новостями и музыкальными программами, а в интернете не сидит.

Ранее стало известно, что шансонье Михаил Шуфутинский и вокалистка Люся Чеботина тоже ощутили последствия «голой» вечеринки, хотя даже не числились в списке приглашенных. Еще до нашумевших событий они записали совместную песню с поп-королем Филиппом Киркоровым, который потом пришел на скандальное мероприятие. Композицию должны были показать на Первом канале, однако из-за отмены звезд, побывавших на вечере у Ивлеевой, новую песню зрители так и не услышали.