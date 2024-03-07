Эксклюзив 07 марта 2024, 00:49 Никаких «киндер, кюхе, кирхе». Женщины — на пути устранения гендерного неравенства HR-специалист Лоикова рассказала, какие трудовые сферы держатся на женщинах Freepik

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Счетная палата опубликовала доклад, который показал, что в России сохраняется гендерная сегрегация на рынке труда. Согласно документу, женщины, как правило, заняты в отраслях с более низким уровнем дохода — в области образования, здравоохранения и социальных услуг, гостиничной деятельности, а также в сфере культуры, развлечений и торговли. Об истории женского труда, патриархальные ветки и роли слабого пола в спасении экономики «360» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Далее — ее прямая речь.

Женщины спасут экономику

Последние полтора года гендерный разрыв между женщинами и мужчинами стабильно выравнивался. Россиянки постепенно стали входить в разные профессии, что в свою очередь связано с экономической потребностью страны. У нас есть демографическая яма и, соответственно, потребность в том, чтобы максимально быстро перестраивать какие-то отрасли. На рынке попросту не хватает людей.

Сотрудница коммунальной службы убирает улицы после снегопада. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Если мы вернемся к историческому экскурсу, то женщин освободили от «киндер, кюхе, кирхе» («дети, кухня, церковь», немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в консервативной системе ценностей — прим. ред.) примерно 100 с небольшим лет назад. Девушки в то время начали получать образование, постепенно выходили на работу и трудились в разных сферах.

Исторически сложилось, что во многих компаниях, независимо от страны, сохранилась, так скажем, патриархальная ветка.

Результаты одного из исследований гласят: женщины работают больше, чем мужчины. Это касается не только России, но и других государств по всему миру. В топе «самых работающих женщин» Россия находится, по-моему, на седьмом месте. Так, присутствие девушек во многих отраслях достаточно высокое, и это, замечу, неплохо, поскольку нет гендерной сегрегации.

Преимущества гендерного равенства

Гендерное равенство на рынке труда оказывает положительный эффект на экономику страны, ведь в компании всегда есть разные взгляды на решение каких-либо проблем в экономических сегментах и разные — женские и мужские — стили управления, которые существенно друг от друга отличаются.

Большой процент женщин работает в сферах школьного, детского и высшего образования, а также занимается репетиторством. То есть систему знаний в большинстве своем построили именно на женском труде. Медицинская отрасль (медперсонал, врачи) и сферы развлечений и обслуживания, как правило, тоже работают преимущественно за счет женщин.

Photoagency Interpress / Global Look Press

В каких областях востребованы женщины-специалисты

В последнее время женщины стали чаще трудиться в сельскохозяйственном секторе или искать свое призвание в технических профессиях.

Часто стала наблюдать, как россиянки работают в должности инженеров, разработчиков фармацевтических препаратов, а также строителей в руководящей позиции. Хотя последняя изначально больше все-таки мужская профессия.

Советский плакат послевоенных времен. Фото: Russian Look / Global Look Press

Спрос на женский труд в исторически мужских направлениях, вероятно, можно связать с мобилизацией после начала СВО. Работодатели рассматривают и нанимают россиянок на подобные должности на 40% чаще, чем это было раньше.

Вероятно, это связано еще с тем, что женщины никуда не уедут и никого не бросят — они кормят свою семью, ухаживают, например, за кем-то из старшего поколения. У них больше обязанностей и желания закрепляться на месте.

При этом они очень работоспособны, часто перерабатывают, но платят им иногда меньше, чем мужчинам.

Мы уже преодолели колоссальный разрыв оплаты труда в 30%, сейчас он в общем составляет 20%, а в некоторых отраслях — 15%.

Скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим расширение должностей, полномочий и прав женщин на той или иной работе. Для женщин очень важен коллектив и самореализация в обществе.