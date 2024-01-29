Общество 29 января 2024, 12:49 Психолог Демина: самореализация обеспечивает женщине защищенность

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Женская самореализация считается самой мощной защитой в различных жизненных обстоятельствах. Так, она обеспечивает женщине защищенность, рассказала психолог Ксения Демина, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, самореализация не имеет каких-то градаций в плане размера заработной платы, места работы и занимаемой должности. Главное, чтобы люди нашли себя в каком-либо деле.

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Женщине необходимо быть самореализованной именно для того, чтобы ощущать радость и полноту жизни, отметила психолог.