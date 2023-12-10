Общество 10 декабря 2023, 02:08 Гендерное равенство. Востребованность женщин в экономике отметили в России Главред Life Денесюк: женщины-руководители положительно влияют на экономику РИА «Новости»

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Женщины стали более востребованы в бизнесе благодаря эмоциональному интеллекту и своему подходу к работе, что приносит компаниям прибыль. Об этом на форуме Woman Who Matters заявила главный редактор Life Татьяна Денесюк.

По словам Денесюк, все дело в стиле управления, который у мужчин и женщин разный. У мужчин лучше получается справляться с задачами, требующими быстрого и продуктивного результата. А вот женщинам проще делать рутинную работу с долгими процессами, которая приводит к хорошим показателям.

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Опираясь на личный пример главред отметила, что положительные результаты дала тактика с распределением сотрудников по типам работы и штатным вакансиям.

Мужчины работают в направлениях, где нужен быстрый результат, а женщины занимаются детальной работой. Это и помогло повысить показатели компании в разы. Она также привела статистику из исследования о влиянии женщин на экономический рост.

«Если компании, в которых доля женщин-руководителей превышает 30%, то они могут быть до 48% экономически успешнее организаций, в которых этот показатель только 10%», — указала Денесюк.

По словам главреда, если бы все компании каждого региона сделали упор на гендерное равенство, то мировой ВВП к 2025 году увеличился на 12 триллионов долларов.