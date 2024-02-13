Общество 13 февраля 2024, 13:48 Экономист Смирнов: гендерный разрыв в уровне зарплаты будет существовать всегда

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Разрыв в уровне зарплаты мужчин и женщин будет существовать всегда. Причина кроется в разной рабочей нагрузке. Об этом рассказал доктор экономических наук и сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Теоретически женщины не должны получать меньше мужчин, но есть некие структурные вещи», — высказался эксперт.

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По его словам, представительницы прекрасного пола трудятся меньше из-за обязанностей по воспитанию детей. Поэтому дискриминации тут нет, подытожил специалист.