Важное 11 апреля 2023, 16:03 Закон о запрете продажи вейпов детям приняли в России Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи вейпов детям РИА «Новости»

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Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов, в том числе безникотиновых, а также о полном запрете продажи таких устройств детям. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что речь идет о здоровье детей, поэтому вопросу запрета продажи вейпов уделили особое внимание.

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Закон, который приняли парламентарии, запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках и выставках, через автоматы и дистанционно, а также путем разносной и развозной торговли.

Под запрет также попадают выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.

Помимо этого, документ предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Володин также отметил, что уже сейчас готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях и уголовное законодательство, чтобы наказывать тех, кто будет нарушать нормы закона о запрете.