Важное 11 апреля 2023, 16:08 «Вейпы станут недоступными». Володин анонсировал изменения в налоговом законодательстве Володин: готовим изменения в налоговое законодательство, чтобы вейпы были недоступны РИА «Новости»

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Госдума будет работать над внесением изменений в налоговое законодательство, которое сделает вейпы недоступными, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Его сообщение опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.

«Будем вносить изменения в налоговое законодательство, которое сделает вейпы в принципе недоступными», — сказал Володин после того, как парламентарии приняли закон о запрете продажи таких устройств детям.

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Он также обратил внимание, что в Госдуме идет работа над поправками в Кодекс об административных правонарушениях и уголовное законодательство, чтобы наказывать тех, кто будет нарушать нормы этого закона.

Авторами законопроекта, который ввел запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, стали более 400 депутатов.