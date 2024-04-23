Эксклюзив 23 апреля 2024, 13:20 Не попасть в ловушку Запада. Что может стать реальным гарантом соглашения с Украиной Экс-депутат Рады Царев назвал пример реального гаранта соглашения с Киевом РИА «Новости»

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Мирное соглашение между Россией и Украиной едва ли возможно в условиях кризиса доверия, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Даже если Владимир Зеленский подпишет какие бы то ни было бумаги, они будут противоречить конституции республики, и его возможный преемник может объявить их ничтожными в любой момент. Что может гарантировать реальный мир, политик рассказал в эфире «360».

Ранее Зеленский уже высказался об олимпийском перемирии с Россией, которое предложил лидер Франции Эммануэль Макрон, заявив, что не верит в любой формат перемирия с Россией.

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Однако даже если он пойдет на это, а уж тем более на мирное соглашение, это может стать серьезной ловушкой, указал Царев. Экс-депутат Рады предложил представить вариант, что Зеленский согласился со всеми условиями России и соглашение подписали.

Но он нелегитимный, и эта бумага ничего не значит, поскольку нет изменений в конституции, а в нее вписаны регионы Украины, то есть надо менять конституцию, для этого надо провести референдум. Олег Царев бывший депутат Рады

При условии, если на референдуме предложенные изменения поддержат, необходимые процедуры начнутся в парламенте.

«И на первой сессии сначала готовят изменения, потом отправляют в Конституционный суд на проверку. Допустим, наберется 225 голосов в украинском парламенте, и отправят бумаги в КС, а он говорит, что в конституции написано, что территории Украины ни при каких условиях не меняем. Он может занять такую позицию, потому что в конституции коллизия. И все. И опять эта бумага ничего не стоит», — подчеркнул собеседник «360».

Если КС все-таки одобрит изменения, дальнейшее движение будет только на следующей сессии парламента, там уже потребуется поддержка двух третьих голосов, чего добиться, по словам Царева, очень непросто.

И вы представляете, сколько здесь «если». А если после Зеленского придет другой президент и скажет, что все это ничего не значит. Можно сказать о том, что там будет не только подпись Зеленского, а согласие США, Германии, Великобритании — они будут гаранты, но ведь эти гаранты на протяжении восемь лет говорили, что Донбасс сам себя обстреливает. Олег Царев

Напомнил экс-депутат Рады и о подписании Минских соглашений и дальнейших признаниях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что все это было сделано для того, чтобы тянуть время и дать Украине подготовиться.

«Как можно верить их подписям? Налицо кризис доверия. Они договариваются и в тот же момент думают, как будут обманывать. Получается, что с Западом можно договариваться только тогда, когда ты можешь их контролировать, например, военные базы оставшиеся на Украине, например в Одессе», — заключил Царев.