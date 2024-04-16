Мир 16 апреля 2024, 09:05 Рогов обвинил Макрона в лицемерии после предложения о перемирии Рогов назвал лицемерным предложение Макрона о перемирии на время Олимпийских игр Flashpic/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Предложение французского президента Эммануэля Макрона объявить перемирие во время проведения Олимпиады в Париже является лицемерием. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, <…> и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину — лицемерие», — высказался он.

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Рогов заверил, что именно по вине президента Франции разжигаются конфликты на постукраинском пространстве. По его мнению, именно по вине Макрона гибнут мирные люди.

Президент европейской страны понимает, что благодаря перемирию во время проведения Олимпийских игр в Париже он сможет выиграть пару недель «для своего подельника в лице режима Владимира Зеленского», резюмировал Рогов.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов также назвал идею Макрона уловкой. По его словам, это не проявление миролюбивой политики, а желание дать время ВСУ для передышки.