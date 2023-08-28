Общество 28 августа 2023, 10:32 Депутаты Госдумы предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей на второго ребенка RT: ЛДПР подготовила инициативу по увеличению маткапитала до миллиона рублей РИА «Новости»

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Члены партии ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до миллиона рублей. Об этом сообщил RT после ознакомления с пояснительной запиской инициативы.

«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“», — указали в пояснительной записке.

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Инициатива предполагает, что размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тысячи рублей за первого ребенка. На второго и третьего размер маткапитала может вырасти до миллиона рублей. Во втором случае важно учитывать факт того, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникло.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов указал, что программа МСК уже зарекомендовала себя.

«Считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала <...> выше уровня фактической инфляции», — уточнил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила законодательно разрешить россиянам тратить материнский капитал на ремонт в квартирах.