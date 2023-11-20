Общество 20 ноября 2023, 19:22 Депутат предложил не выдавать маткапитал россиянам с двойным гражданством Депутат Матвеев предложил не выдавать маткапитал при наличии второго гражданства РИА «Новости»

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В Государственную думу внесли законопроект, ограничивающий выплату материнского капитала при наличии двойного гражданства. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев, выступивший автором этой инициативы.

Согласно его предложению получатели выплат не должны иметь другого гражданства, кроме российского. Также для выплаты как минимум один родитель должен быть гражданином России по рождению.

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«Внес в законопроект по маткапиталу две поправки, ограничивающие превращение самого механизма в кормушку для мигрантов, которая стимулирует их в получении гражданства для присвоения средств», — пояснил парламентарий.

Матвеев подчеркнул, что новые ограничения не коснутся жителей новых регионов России.

Ранее депутат Андрей Алехин предложил проиндексировать размер материнского капитала, чтобы помочь семьям в условиях роста стоимости жилья. Кроме того, депутат Павел Крупник заявлял, что необходимо разрешить тратить маткапитал на развитие фермерских хозяйств, писал RT.