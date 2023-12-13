Общество 13 декабря 2023, 13:13 Дума приняла новый законопроект о материнском капитале ГД приняла закон о выплате маткапитала только россиянкам Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка. Еще одно важное условие — ребенок должен быть гражданином РФ по рождению, сообщило РИА «Новости».

Жителям Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут выплачивать маткапитал независимо от сроков приобретения гражданства. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Реклама

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий выплату материнского капитала лицам с двойным гражданством. Также минимум один родитель должен быть гражданином России по рождению.

При этом сумму маткапитала предложили приблизить к стоимости жилья. Изначально выплату и вводили, чтобы помочь семьям купить квартиру или дом. Но цены выросли, поэтому мера поддержки перестала быть эффективной.