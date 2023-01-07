Эксклюзив 07 января 2023, 23:02 (обновлено: 08 января 2023, 00:12) Лидер Little Big прокатился на скейте в форме креста. Запреты не оградят молодежь от дурных примеров кумиров Депутат Киселев: для формирования плавильных ценностей у молодежи нужен откровенный диалог YouTube

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Очередной скандал разгорелся на фоне оскорбления чувств верующих. На этот раз в центре внимания оказался уехавший в США лидер группы Little Big Илья Прусикин, проехавшийся на скейтборде в виде креста. Исполнителя призвали извиниться за свое видео с катанием и поругание христианских символов. Музыкант остается кумиром молодежи, но подает им дурной пример. Причем это уже не первый подобный случай. Привить правильные ценности молодым людям можно, но для этого потребуется откровенный разговор.

Громкие истории

Ролик с катанием Прусикина на скейте в виде креста появился в Сети в день празднования православного Рождества. Развлечение исполнителя не понравилось его подписчикам, которые сразу же стали писать гневные комментарии. Они заявили, что подобное уже — за гранью. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоирей Димитрий Лин тоже назвал действия Прусикина кощунством.

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«Если он православный христианин по факту крещения, то я призываю его к покаянию. Если нет, то о покаянии речи нет. Неплохо было бы, чтобы он извинился», — предложил он.

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Но музыкант стал уже не первым, отнесшимся неуважительно к религии. Осенью 2022 года под проверку попало творчество певицы Клавы Коки. Фонду защиты национального исторического наследия не понравилось ее выступление во Владивостоке. Скандал начался из-за появления исполнительницы в мини-юбке на фоне храма.

Столичная блогерша Полина Моругина (Полина Фейс) пошла еще дальше. Она полностью разделась и сфотографировалась у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В итоге на девушку завели уголовное дело.

Поможет правильный диалог

Как отметил в разговоре с «360» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, весь вопрос заключается в критическом мышлении. Если в человека с детства закладывали уважительное отношение к вере, то он не сможет спокойно смотреть на подобные действия. С молодыми людьми необходимо проводить разъяснительную работу для формирования определенных ценностей.

«Должны быть беседы внутри семьи, разговоры на обществознании в школе и дискуссионные клубы. Мне кажется, что именно это все и будет позволять сформировать правильное критическое мышление и уважительное отношение не только к религии, но и к другим каким-то вещам», — подчеркнул Киселев.

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Он добавил, что взрослые должны уметь спокойно разговаривать с детьми на подобные темы. Причем обсуждение должно быть спокойным, с разъяснениями. Ни в коем случае нельзя нападать на подростка.

«Откровенная хорошая дискуссия — это когда вы сможете привести пример того или иного. В данном случае всегда нужно становиться на сторону собеседника, вспомнить себя в этом возрасте и подумать, как бы вы отнеслись к тому, если бы на вас наседали и давили. Уважительный партнерский разговор с подростком может привести к хорошим изменениям», — заявил депутат.

Киселев подчеркнул важность проявления уважения друг к другу. На нем, по его мнению, нужно строить ценности страны.

Нужно привлечь молодежь

Чаще всего молодые люди выкладывают провокационные ролики и хайпятся в соцсетях. Их энергию можно перенаправить в правильное русло и дать возможность реализовать себя, но пока в России нет альтернативы запрещенному Instagram* и «ушедшему» из страны TikTok. С этим согласилась председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Своего продукта российского мы сейчас предложить не можем. <…> Вы сами сейчас натолкнули меня на мысль действительно предложить поговорить в Госдуме о создании информационного продукта для нашей молодежи, который был бы ей интересен, потому что да, одно убрали, другое убрали, а взамен ничего не предложили», — отметила она.

Депутат уже инициировала проведение больших парламентских слушай по государственной информационной политике, в том числе и в социальных сетях. Но пока речь идет о существующих электронных средствах массовой информации и способах сделать их интересными всем слоям населения.

«Такого серьезного разговора еще не было ни разу в Госдуме. Начало этого разговора будет положено уже в весеннюю сессию», — уточнила Останина.

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По ее словам, чтобы научить молодежь создавать качественный и интересный контент, нужно привлечь не чиновников, а настоящих профессионалов.

«Мы же настолько все сразу обюрокрачиваем, что молодежи становится неинтересно работать в этой тематике. Пока такой попытки не было. Как это сделать — дать возможность реализоваться самой молодежи, но с помощью профессионалов. Здесь я бы не отказалась от поддержки педагогического сообщества, преподавателей высшей школы, которые работают с этой самой молодежью и понимают, какой контент ей сегодня интересен», — заявила Останина.

Чтобы молодым людям был интересен программный продукт, нужно привлечь их самих. Идей, как считает депутат, у подростков предостаточно.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.