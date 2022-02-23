Блогерша Полина Фейс подпала под уголовное дело за «голое» фото на фоне храма — СМИ
СМИ: Блогерша Полина Фейс подпала под уголовное дело за «голое» фото на фоне храма
Московская блогерша Полина Моругина (Полина Фейс) подпала под уголовное дело после публикации «голого» фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. О возбуждении дела сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказывали о том, что в отношении Моргуновой проводится проверка по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на один год.
Полина Фейс получила известность благодаря множеству татуировок — ими покрыты почти все лицо и тело девушки. Полина то и дело появляется на стримах с другими блогерами и регулярно выкладывает ролики со своим участием на YouTube. Упомянутое фото возле храма она сделала еще в конце лета 2021 года, но ажиотаж вокруг него начался лишь зимой. После скандала Моргунова закрыла свой аккаунт в Instagram и удалила страницу в соцсети «ВКонтакте».
В конце января Следственный комитет предъявил обвинение трем девушкам 19, 20 и 40 лет в оскорблении чувств верующих. Они приняли участие в эротической фотосессии 40-летней женщины возле одной из мечетей Москвы, выложив фотографии в социальных сетях. На снимках около Соборной мечети в столице женщина предстала в черном нижнем белье, балаклаве и чулках.
Психолог Анна Девятка рассказала «360», зачем люди публикуют в Сети свои «голые» фото.