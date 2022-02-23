Московская блогерша Полина Моругина (Полина Фейс) подпала под уголовное дело после публикации «голого» фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. О возбуждении дела сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказывали о том, что в отношении Моргуновой проводится проверка по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на один год.

Полина Фейс получила известность благодаря множеству татуировок — ими покрыты почти все лицо и тело девушки. Полина то и дело появляется на стримах с другими блогерами и регулярно выкладывает ролики со своим участием на YouTube. Упомянутое фото возле храма она сделала еще в конце лета 2021 года, но ажиотаж вокруг него начался лишь зимой. После скандала Моргунова закрыла свой аккаунт в Instagram и удалила страницу в соцсети «ВКонтакте».

В конце января Следственный комитет предъявил обвинение трем девушкам 19, 20 и 40 лет в оскорблении чувств верующих. Они приняли участие в эротической фотосессии 40-летней женщины возле одной из мечетей Москвы, выложив фотографии в социальных сетях. На снимках около Соборной мечети в столице женщина предстала в черном нижнем белье, балаклаве и чулках.

Психолог Анна Девятка рассказала «360», зачем люди публикуют в Сети свои «голые» фото.