Эксклюзив 11 января 2024, 16:27 «Касается людей и животных». Депутат разъяснил, какой контент подпадет под закон о треш-стримах Депутат Метелев: под закон о треш-стримах подпадет контент с людьми и животными Freepik

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В случае принятия законопроекта о треш-стримах под запретом окажется жестокий контент не только с людьми, но и с животными. Об этом сообщил «360» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, ставший одним из авторов инициативы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что во время весенней сессии ГД рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов в приоритетном порядке. Если предложение утвердят, за такой контент начнут наказывать организаторов и участников. Например, виновным будет грозить штраф до 700 тысяч рублей.

Что будет считаться треш-контентом

Депутат Госдумы Артем Метелев рассказал «360», что именно попадет в категорию треш-стримов. Согласно законопроекту, к неприемлемому контенту будут относиться фото- и видеоматериалы, демонстрирующие жестокие незаконные действия либо их последствия, а также содержащие призывы к таким поступкам.

Мы понимаем, что если это, например, просто фото или видео, которое имеет художественную ценность, или это военкоры, или это фильм какой-то, то это не является треш-стримом. Но если же человек использует фото или видео, прямые эфиры для того, чтобы совершить преступление, либо почти его совершить, либо призывает к его совершению, либо в целом садистки унизить, жестоко каким-то образом себя проявляет по отношению к другому человеку, либо к животному — это тоже важно, все-таки касается не только людей, — то тогда это является треш-стримом. Артем Метелев председатель комитета Госдумы по молодежной политике

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По словам парламентария, определять, относится ли контент к запрещенному, будет суд. Он же назначит административное или уголовное наказание в случае нарушения закона.

«Свою работу будут выполнять МВД, полиция и Роскомнадзор. Когда соответствующий контент будет в интернете выявляться, делается протокол, и данные передаются в суд. Уже суд будет определять степень этой жестокости, если она там была, и подходит ли этот контент под треш-стрим», — разъяснил порядок действий депутат.

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Бросок ребенка в снег — неприемлемый контент

Метелев также прокомментировал скандальный ролик блогера Сергея Косенко, на котором он бросает двухмесячного сына в снег. Собеседник «360» отметил, что, с его точки зрения, это видео относится к неприемлемому контенту.

Суд в данном случае мог бы определить, является ли поступок блогера по отношению к ребенку, который был кинут в снег, жестоким или нет. Если он будет оценен как жестокий, тогда это будет треш-стрим, а если нет, то тогда нет. Артем Метелев

Парламентарий добавил, что для начала необходимо сформировать правоприменительную практику в этой сфере, а затем расширять ее или вводить дополнительное регулирование. Однако даже подобные короткие ролики в формате TikTok могут попасть в категорию треш-стримов, подытожил глава комитета Госдумы по молодежной политике.

После скандала с роликом Косенко его адвокат Сергей Жорин заявил, что ребенок не участвовал в съемках. По словам представителя звезды, для видео использовали куклу и технологии монтажа.