Общество 11 января 2024, 08:45 Треш-стримы предложили запретить в Госдуме Вододин: Госдума рассмотрит закон о запрете треш-контента Freepik

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Госдума начала обсуждать законы, направленные на борьбу с треш-стримами. Депутаты предложили отнести трансляции с демонстрацией жестокости к запрещенной информации. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многих россиян обеспокоил вопрос треш-стримов, с помощью которых блогеры пытаются увеличить аудиторию и заработать деньги. В качестве примера Володин привел криптобизнесмена Сергея Косенко, который на камеру бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

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Володин предложил мониторить и удалять из Сети жестокий контент, а также штрафовать треш-блогеров на сумму до 700 тысяч рублей и изымать у них оборудование для ведения трансляций.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — указал председатель ГД.

По его словам, депутаты рассмотрят законопроекты о запрете треш-стримов в весеннюю сессию.

Ранее парламентарий Алексей Журавлев назвал публикацию жестоких видеозаписей в Сети кровавым бизнесом. Он сообщил, что пакет новых законов позволит жестче наказывать преступников.