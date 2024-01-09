Эксклюзив 09 января 2024, 16:22 «Ребенок участия не принимал». Адвокат блогера Косенко — о его скандальном видеоролике Адвокат блогера Косенко Жорин: ребенок не принимал участие в съемках ролика

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Ребенок не принимал участия в съемках скандального видео блогера Сергея Косенко, на котором мужчина бросил малыша в сугроб. Об этом «360» сообщил адвокат Косенко Сергей Жорин.

«Я сейчас разбираюсь в обстоятельствах того, что произошло. Одно уже очевидно, что в съемках этого ролика ребенок участия не принимал, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена», — рассказал правозащитник.

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Он добавил, что Косенко уже извинился перед всеми, кому его ролик причинил моральный вред.

«Также мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать необходимые объяснения и предоставить все необходимые доказательства того, что какого-либо преступления в данном случае совершено не было», — заключил адвокат.

Блогер в соцсети Instagram* объяснился перед подписчиками и заявил, что увидел этот популярный ролик в Сети и решил его повторить. По его словам, куклу-манекен нарядили в костюм сына, сняли видео и с помощью монтажа наложили лицо и мимику ребенка.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео, и кому оно эмоционально навредило», — написал Косенко.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.